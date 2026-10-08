⚡ Die Schumann-Resonanz schiesst in die Höhe

Mit der Frequenz der Erde geschieht gerade etwas.

Die Anzeige der Schumann-Resonanz leuchtete plötzlich durch heftige Aktivitätsschübe auf, wodurch große Bereiche der Messwerte weiß gesättigt wurden.

Und dabei blieb es nicht.

Stundenlang tauchte eine Welle nach der anderen auf, wobei sich nahe der jüngsten Messwerte eine weitere Phase intensiver Aktivität zeigte.

👉 Bemerkt irgendjemand Ohrenklingeln, Druck im Kopf oder auf den Ohren, lebhafte Träume, unruhigen Schlaf, Müdigkeit, Schwindel, plötzliche Angstzustände, Stimmungsschwankungen, Herzflattern, Kopfschmerzen oder vielleicht sogar Haustiere, die sich ungewöhnlich anhänglich verhalten?