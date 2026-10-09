📍🗺️ Die Suche nach der Arche Noah nimmt eine überraschende Wendung: Eine vergessene Karte „stimmt“ mit einer neuen Entdeckung überein

(Titelbild: Die Karte, die 1587 von dem italienischen Adligen und Kartografen Urbano Monte erstellt wurde, ist fast 10 Fuß breit)

Eine 1587 erstellte, 3 Meter breite Planisphärenkarte hat die Suche nach der Arche Noah neu entfacht, nachdem Forscher festgestellt hatten, dass die darauf abgebildete Skizze des Ararat mit dem türkischen Hügel Durupınar übereinstimmt, der laut neuen Scans nun als das künstlich angelegte, 157 Meter hohe Bauwerk gilt.

Eine 440 Jahre alte Weltkarte hat die Suche nach der Arche Noah neu entfacht, nachdem Ermittler behaupteten, eine winzige Zeichnung darauf stimme mit aktuellen Hightech-Scans eines mysteriösen bootsförmigen Hügels in der Türkei überein.

Bei der fraglichen Karte handelt es sich um die Planisphäre von 1587 des italienischen Adligen und Kartografen Urbano Monte. Sie ist ein bemerkenswertes Meisterwerk aus 60 Blättern, die zusammengesetzt einen Kreis mit einem Durchmesser von 3 Metern bilden . Die Karte ist reich an Illustrationen von Kontinenten, unerforschten Ländern und mythischen Monstern und hat den Nordpol im Zentrum.

Sie wird im David Rumsey Map Center der Stanford University aufbewahrt. Doch ein Detail hat für Aufsehen gesorgt: Monte scheint die Arche Noah auf dem Berg Ararat dargestellt zu haben – dem legendären Ruheort des biblischen Rettungsboots.

Unabhängige Forscher geben an, dass die Arche-Skizze nicht nur Dekoration sei, da ihre Lage und die angedeutete Größe mit der Durupınar-Formation in der Osttürkei übereinzustimmen scheinen. Dabei handelt es sich um eine seit langem diskutierte, schiffsförmige geologische Formation, die etwa 29 Kilometer südlich des Berges Ararat liegt.

Der Forscher Jimmy Corsetti schrieb online: „Derselbe Ort wie die Ausgrabungsstätte Durupınar, praktisch exakt dieselbe Länge. Zufall?“

Der Zeitpunkt hat die Faszination zusätzlich angeheizt, denn das Thema der Karte ist gerade dann wieder aufgeflammt, als ein internationales Wissenschaftlerteam – in Zusammenarbeit mit Noah’s Ark Scans und der türkischen Regierung – neue geophysikalische Untersuchungen in Durupınar abgeschlossen hat.

Die Forscher behaupten, sie hätten „zu 100 % bestätigt“, dass es sich bei dem Hügel um ein antikes, von Menschenhand geschaffenes Bauwerk und nicht um massiven Fels oder natürlichen Kalkstein handelt. Laut ihren Erkenntnissen soll die Form 157 Meter lang sein – was, wie die Befürworter betonen, der in der Genesis beschriebenen Länge der Arche von 300 Ellen entspricht, berichtete die Daily Mail.

Darüber hinaus soll ein Bodenradar gerade Linien, rechtwinklige Kreuzungen, parallele Bereiche und eine scheinbare dreistöckige Unterteilung aufgedeckt haben. Noah’s Ark Scans gibt außerdem an, dass ihr Radar Korridore enthüllt hat, die durch die Mitte und entlang der Innenkante verlaufen und zu einem zentralen Hohlraum, dem sogenannten „Atrium“, führen.

Der Forscher Andrew Jones sagte: „Gott befahl Noah, die Tiere hereinzubringen. Und so wären diese Tiere dort geblieben, zusammen mit Noah und seiner Familie.“

„Das Interessante daran ist, dass diese Hohlräume unter der Erde angeordnet sind – und zwar nicht zufällig.“ Er fügte hinzu, dass die Infrarot-Thermografie, eine Wärmemesstechnik, „einen schiffsförmigen Rumpf tief im Boden entdeckt hat“.

Kernbohrungen haben Berichten zufolge auch organische Substanz und Böden mit einem um 40 % höheren Kohlenstoffgehalt als im umliegenden Gelände zutage gefördert, obwohl wichtige Untersuchungen laut Daily Mail noch ausstehen.

Archäologen und Geologen bleiben jedoch weiterhin sehr skeptisch und argumentieren, dass Durupınar höchstwahrscheinlich eine natürliche, durch Schlammströme geformte Synklinale sei – und dass Monte biblische Überlieferungen lediglich dort platziert habe, wo sie der Tradition zufolge hingehören.

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