⛪ Warum baute man eine Kirche auf der grössten Pyramide der Welt?

EINE KIRCHE AUF EINER JAHRTAUSENDEALTEN PYRAMIDE … OHNE BEZUG ZUR URSPRÜNGLICHEN KULTUR.

Die Große Pyramide von Cholula in Puebla (Mexiko) gilt nach ihrem Volumen als die größte Pyramide der Welt. Ihre Grundfläche misst etwa 450 × 450 Meter und ihr Volumen wird auf rund 4,45 Millionen Kubikmeter geschätzt – damit übertrifft sie sogar die Große Pyramide von Gizeh.

Ihr ursprünglicher Name, Tlachihualtépetl, wird meist mit „von Menschenhand geschaffener Berg“ übersetzt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das gewaltige Bauwerk von Erde und Vegetation bedeckt, bis es wie ein natürlicher Berg wirkte.

Genau auf dessen Gipfel errichtete man das Heiligtum Nuestra Señora de los Remedios; der Bau begann im 16. Jahrhundert, und die Kirche wurde später geweiht. So wurde eine einstige mesoamerikanische Kultstätte schließlich von einem katholischen Gotteshaus gekrönt.

Doch die Pyramide war keineswegs leer: In ihrem Inneren birgt sie ein außergewöhnliches Netz aus Tunneln, Bauwerken und Wandmalereien, darunter das berühmte „Wandbild der Trinker“ (Mural de los Bebedores) und das „Wandbild der Heuschrecken“ (Mural de los Chapulines).

🌎 ZWEI KULTUREN, ZWEI RELIGIONEN UND EIN GEMEINSAMER BERG

Was heute wie ein Hügel mit einer Kirche darauf wirkt, ist in Wahrheit das Ergebnis jahrhundertelanger Bauphasen, der Aufgabe des Ortes, seiner Umgestaltung und kultureller Überlagerung.

Unter dem Heiligtum verbirgt sich eines der monumentalsten Bauwerke des alten Mexiko. Darüber erhebt sich eine Kirche aus der Kolonialzeit. Ein Bild, das die Begegnung – und den tiefgreifenden Wandel – zweier Welten versinnbildlicht.

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