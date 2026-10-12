🌊 Ein Erdrutsch und ein Dammbruch könnten die Sturzflut in Nepal ausgelöst haben (Video)

Eine verheerende Sturzflut, die am frühen Sonntagmorgen durch das Budhi-Gandaki-Flusssystem in Nepal fegte, wurde möglicherweise durch das Versagen einer temporären Flussblockade ausgelöst, die durch einen Erdrutsch in der Nähe von Chumchet im Distrikt Gorkha entstanden war.

Dies geht aus vorläufigen Berichten der nepalesischen Behörden hervor, die vom International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) geprüft wurden.

Die Überschwemmungen begannen schätzungsweise gegen 4:00 Uhr nepalesischer Zeit am 11. Oktober und spülten Schlamm, Sedimente und Geröll flussabwärts durch das Budhi-Gandaki-Gebiet. Die Behörden warnten die Anwohner entlang der Flusssysteme Budhi Gandaki, Trishuli und Narayani, da der Wasserstand schwankte und die Gefahren zunahmen.

Ersten Berichten zufolge werden Personen vermisst, Häuser weggespült, Brücken zerstört und die Infrastruktur am Flussufer beschädigt. Auch am 341-MW-Wasserkraftwerk Budhi Gandaki in Selleri wurden Schäden gemeldet, deren genaues Ausmaß jedoch noch ermittelt wird. Such- und Rettungsmaßnahmen sowie Evakuierungs- und Umsiedlungsmaßnahmen laufen.

Das Ereignis ereignet sich kurz nach der Katastrophe von Gyirong-Rasuwa und unterstreicht die Risiken, die von sich gegenseitig verstärkenden Gebirgsgefahren ausgehen, bei denen ein Prozess rasch einen anderen auslösen und die Auswirkungen auf Gemeinden und Infrastruktur verstärken kann.

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