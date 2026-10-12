🦎 Reptiloiden-Theorien über Putin und Musk

Wladimir Putin ist derzeit Präsident Russlands, und sein Bild taucht immer wieder in Online-Geschichten über Reptiloide und Gestaltwandler auf.

Die allgemeine Reptiloiden-Theorie erlangte vor allem durch den britischen Autor David Icke Bekanntheit; er behauptete, einflussreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens seien in Wahrheit Reptiloide, die ihre Gestalt verändern könnten.

Videos, die mit diesen Geschichten in Verbindung gebracht werden, konzentrieren sich oft auf ungewöhnliche Augen, verzerrte Gesichtszüge oder einen einzelnen seltsamen Einzelbild-Moment während einer Bewegung. Starke Videokomprimierung kann Bildrauschen, Blockbildung, Verschmierungen und andere Artefakte verursachen, die Gesichter und sich bewegende Objekte verzerren.

Wiederholtes Neu-Kodieren kann diese Verzerrungen noch verstärken, insbesondere bei minderwertigem Videomaterial, das in sozialen Medien verbreitet wird.

Die Betrachtung der Originalaufnahme, der benachbarten Einzelbilder, der Lichtverhältnisse und der Qualität der Quelle ist der beste Weg, um zu verstehen, warum ein Gesicht scheinbar seine Form verändert.

SpaceX betreibt eines der weltweit größten Satellitennetzwerke und treibt gleichzeitig die Entwicklung sowie die Starts des Starship von der Starbase in Texas aus voran. Elon Musk erklärte im Jahr 2024, dass Starlink-Satelliten noch nie einem UFO ausweichen mussten und dass er im Rahmen der SpaceX-Aktivitäten keinerlei Hinweise auf außerirdische Raumschiffe gefunden habe.

Besucher in Reptiliengestalt gehören zu einem ganz anderen Zweig der UFO-Mythen; dort werden menschenähnliche Reptilienwesen als geheimnisvolle, nicht-menschliche Gruppen dargestellt, die mit einflussreichen Persönlichkeiten interagieren. Moderne Varianten dieser Geschichten verlegen Begegnungen oft in die Nähe von Luft- und Raumfahrteinrichtungen, da Raketen, Sperrgebiete und Hochtechnologie eine wirkungsvolle Kulisse für Erzählungen über verborgene Kontakte bieten.

Die eigentliche Arbeit von SpaceX konzentriert sich weiterhin auf wiederverwendbare Trägerraketen, Starlink, die bemannte Raumfahrt und die Entwicklung des Starship für Missionen jenseits der Erde.

Dieser Kontrast zwischen modernster Raumfahrttechnik und jahrzehntealter Alien-Mythologie erklärt, warum Darstellungen von Musk bei einem Treffen mit Reptilienwesen auf der Starbase so viel Aufmerksamkeit erregen.

Um einen außergewöhnlichen Besucher wissenschaftlich zu identifizieren, wären zuverlässige Sensordaten, reproduzierbare Beobachtungen sowie physische Beweise erforderlich, die von Forschern unabhängig untersucht werden könnten.

Mehr über echte und gefälschte Alien-Entführungen lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Mehr über die Agenda der Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.