🛸🌐 Rivalierende Fraktionen von Aliens auf der Erde

Was wäre, wenn die vermeintlichen Besucher untereinander zerstritten wären und die Regierungen der Menschheit zwischen die Fronten gerieten?

Der Journalist Christopher Sharp von der Liberation Times schilderte dieses Szenario in einem Bericht vom 1. Oktober 2026, der sich auf anonyme Quellen stützte.

Die Darstellung beschreibt bestimmte nicht-menschliche Intelligenzen als eine Art Kontrollsystem über die Menschheit und behauptet zudem, es habe technologische Absprachen mit Regierungen gegeben.

Eine Quelle sprach von rivalisierenden Fraktionen innerhalb derselben Spezies – von wohlwollend bis bösartig, wobei andere irgendwo dazwischen einzuordnen seien.

In diesem Szenario könnten Nationen zu Stellvertretern für konkurrierende Interessen werden, die jenseits der menschlichen Politik liegen.

Dies sind die Behauptungen der Quellen. Sie stellen keine bewiesene Erklärung für das Weltgeschehen dar, und der Bericht belegt nicht, dass bestimmte Regierungen tatsächlich solche Vereinbarungen getroffen haben.

Die Geschichte verlagert die Debatte über die Offenlegung von der Frage, ob andere Intelligenzen existieren, hin zu der Frage, welche Motive diese verfolgen, ob sie sich untereinander einig sind und wie sich eine etwaige Beziehung zur Menschheit verifizieren ließe.

Dadurch kommt der Beweislage für die einzelnen Aspekte der Schilderung eine entscheidende Bedeutung zu. Behauptungen über sichergestellte Technologie oder ein planetares Kontrollsystem erfordern mehr als nur eine dramatische Inszenierung.

Welchem ​​Aspekt würden Sie zuerst nachgehen: den angeblichen Technologie-Deals, den rivalisierenden Fraktionen oder der Vorstellung, dass Nationen als Stellvertreter instrumentalisiert werden?

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