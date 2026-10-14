👽 🛸„Wir sind nicht allein“: Koalition von UFO-Whistleblowern fordert Trump auf, ihnen die öffentliche Enthüllung von Geheimnissen zu gestatten

Die weltweit bekanntesten UFO-Whistleblower haben eine beispiellose Koalition gebildet, um Präsident Trump aufzufordern, ihre Geheimhaltungsvereinbarungen mit der Regierung aufzuheben – diese hindern sie ihrer Ansicht nach daran, ihr Wissen über außerirdisches Leben mit der amerikanischen Öffentlichkeit zu teilen.

Dylan Borland, David Grusch und Matthew Brown geben an, die Informationen im Rahmen ihrer Tätigkeit in streng geheimen Regierungsprogrammen gesammelt zu haben und dass es ihnen gesetzlich untersagt sei, ohne Intervention des Weißen Hauses öffentlich darüber zu sprechen.

„Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es einen direkten öffentlichen Appell, nicht einen privaten … an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Geheimhaltungsvereinbarungen aufzuheben und zu schützen, damit er der amerikanischen Bevölkerung mitteilen kann, was er weiß, weil er es für so wichtig hält, dass jeder das Recht haben sollte zu wissen, dass wir nicht allein sind“, sagte der Filmemacher und Verfechter der Offenlegung, James Fox, gegenüber der Post.

„Es gibt einige hochkarätige Whistleblower, die bereit sind, ihr Wissen preiszugeben. Alles, was sie brauchen, ist Immunität vom Präsidenten. Ein Federstrich genügt. Er hat die Befugnis dazu“, sagte Fox.

Matthew Brown war ein unabhängiger Auftragnehmer für die Verteidigungsindustrie und trat Anfang 2026 im Weaponized Podcast an die Öffentlichkeit , um Details über ein angeblich geheimes Regierungsprogramm namens Immaculate Constellation preiszugeben, das Daten über UFOs aus der gesamten Regierung sammelt.

„Die von mir unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarungen verbieten mir, im Rahmen meiner Tätigkeit im Bereich der nationalen Sicherheit erlangte Verschlusssachen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Regierung öffentlich preiszugeben, und diese Verpflichtung gilt lebenslang“, sagte Brown.

Er fügte hinzu: „Präsident Trump hat die Möglichkeit, die Quelle der Korruption im Tiefen Staat auszumerzen, die internationalen Beziehungen neu zu gestalten und die Menschheit in eine neue Ära des Bewusstseins und der Entdeckung zu führen, indem er eine einfache Tatsache offenbart: Wir sind nicht allein.“

David Grusch, ein Offizier der US-Luftwaffe, der als Geheimdienstoffizier bei der National Geospatial Intelligence Agency und dem National Reconnaissance Office tätig war, sagte 2023 vor dem Kongress aus, dass die US-Regierung seit Jahrzehnten geheime UFO-Bergungsprogramme betreibe.

„Herr Präsident, erteilen Sie uns die Genehmigung, und wir sind bereit loszulegen“, sagte Grusch in einem von Fox veröffentlichten Video.

Grusch sagte, die Beweise, die er gesehen habe, seien atemberaubend.

„Dazu gehörten Fotos und Videos der Bergungsarbeiten, einschließlich des Flugobjekts und der nicht-menschlichen Insassen. Und ich habe diese Beweise mit eigenen Augen gesehen“, sagte er.

„Ich bin bereit, dem Nationalen Sicherheitsrat und dem Stabschef des Weißen Hauses einen vollständigen historischen Bericht vorzulegen und alle dazu befugten öffentlichen Erklärungen abzugeben.“

Dylan Borland, ein Veteran der US-Luftwaffe, sagte 2024 vor dem Kongress aus, er habe ein riesiges dreieckiges UFO beobachtet, das mehrere Minuten lang über einem NASA-Hangar schwebte und manövrierte, bevor es blitzschnell in den Himmel verschwand.

Er möchte an die Öffentlichkeit treten und seine ganze Geschichte erzählen – warnte aber, dass er und seine Mitstreiter die direkte Zustimmung von Trump bräuchten, um jegliche bestätigende, als geheim eingestufte Beweise zu veröffentlichen.

„Die Offenlegung muss von [Präsident Trump] kommen. Er muss endlich Klartext reden und bestätigen, dass wir nicht allein sind. Wir haben Material und Substanzen – darunter auch Biologika – sichergestellt“, sagte Borland gegenüber der „Washington Post“.

Der Abgeordnete Eric Burlison (Republikaner aus Missouri), der die Gruppe der Whistleblower unterstützt, lobte die Regierung und erklärte, Trump habe die Chance, der einflussreichste Führer der Neuzeit zu werden.

„Er hat bereits bewiesen, dass er bereit ist, gegenüber dem amerikanischen Volk transparenter zu sein als jeder andere Präsident in der amerikanischen Geschichte“, sagte Burlison gegenüber der „Washington Post“.

„Jede dieser Veröffentlichungsrunden – selbst nur eines der Dokumente aus einer der Runden – wäre vor der Trump-Administration ein monumentaler Moment in der Geschichte der UAP gewesen.“

Die Regierung kündigte eine neue rechtliche Ausnahmeregelung an, die es aktuellen und ehemaligen Regierungsmitarbeitern erlaubt, Informationen über UFOs und außerirdische Begegnungen an die Bundesregierung zu melden – allerdings nur über das Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, nicht zur Veröffentlichung an die Öffentlichkeit.

Die Abgeordnete Anna Paulina Luna (Republikanerin aus Florida), Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Repräsentantenhauses zur Freigabe von Bundesgeheimnissen, sagte, ihr Schwerpunkt liege eher auf dem Schutz von Whistleblowern als auf der Durchsetzung einer öffentlichen Freigabe.

„Als Leiterin der Task Force zur Freigabe der Geheimdokumente stellte ich schnell fest, dass viele dieser Whistleblower aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht an die Öffentlichkeit gehen wollten. Deshalb setzte ich mich mit Nachdruck für den Schutz von Whistleblowern ein“, sagte sie gegenüber der „Washington Post“. „Wir hoffen, dass sich die Menschen mit diesen neuen Maßnahmen sicherer fühlen, sich zu melden.“

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