🗿 📜 Die Sintflut tilgte ihre Spuren nicht: Die Nephilim und das Rätsel der Riesen, die Jahrhunderte nach Noah erneut in biblischen Berichten auftauchten

Dem biblischen Bericht zufolge vernichtete die Sintflut alles Leben auf der Erde; doch ein Detail befeuert weiterhin eines der größten Rätsel der alten Schriften: Lange nach Noah ist in der Bibel erneut von Riesen die Rede.

In Genesis 6 treten die Nephilim auf, die mit den geheimnisvollen „Söhnen Gottes“ und den „Töchtern der Menschen“ in Verbindung gebracht werden. Die Erzählung von der Sintflut scheint das Ende jener Welt zu markieren, doch Jahrhunderte später taucht eine Geschichte auf, die das Rätsel wieder aufwirft.

Als Mose Kundschafter nach Kanaan sandte, berichteten diese, sie hätten die Nachkommen Anaks gesehen – Männer von gewaltiger Statur, neben denen sie sich wie Heuschrecken vorkamen. Dieser Bericht ist in Numeri 13,32–33 festgehalten.

Später erscheint Og, der König von Baschan; sein eisernes Bett war laut Deuteronomium 3,11 neun Ellen lang. Und viel später trat David gegen Goliat an, den riesenhaften Krieger der Philister, dessen Statur und Kraft ihn zu einer der bekanntesten Gestalten der Schrift machten.

Wenn die Sintflut jene frühe Menschheit vernichtet hatte, warum erwähnten die biblischen Berichte dann weiterhin Völker von Riesen?

Hier kommt das Buch Henoch ins Spiel, eine alte jüdische Schrift, die eine weitaus beunruhigendere Überlieferung darlegt. In den Kapiteln 15 und 16 heißt es, dass die Geister der toten Riesen auf der Erde verblieben und zu bösen Geistern wurden, die die Menschen quälen.

Dieser Deutung zufolge sind Dämonen nicht nur die rebellischen Engel, sondern auch die körperlosen Geister jener Riesen, die aus der Verbindung zwischen den „Wächtern“ und menschlichen Frauen hervorgegangen waren. Die Geschichte erhält dadurch eine noch düsterere Dimension: Die Körper jener Wesen verschwanden zwar, doch ihre Geister sollen – der Henoch zugeschriebenen Überlieferung zufolge – in der Welt zurückgeblieben sein.

Das Rätsel liegt in den Unterschieden zwischen den Texten: Die Bibel erwähnt zwar Riesen in verschiedenen Epochen, erklärt jedoch nicht eindeutig, in welcher Beziehung all diese Völker zu den Nefilim der Zeit vor der Sintflut stehen.

Das Henochbuch liefert eine eigene Erklärung für das Wesen der bösen Geister, wenngleich nicht alle religiösen Traditionen seine Lehren als verbindlich anerkennen.

Die Sintflut mag zwar eine Ära beendet haben, doch das Geheimnis der Riesen lebte in den Schriften fort. Von den Nefilim über die Anakim bis hin zu Goliath haben sich ihre Namen in Erzählungen verewigt, die auch Jahrtausende später noch Fragen zu jenen Wesen aufwerfen, die einst die antike Welt bevölkerten.

Mehr über echte und gefälschte Riesen lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“.