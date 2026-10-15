🪨 💎 Mysteriöse Steinschauer plagen indisches Dorf

Die Bewohner eines indischen Dorfes trauen sich seit Tagen nicht mehr aus dem Haus, weil mysteriöse Steine ​​auf die Dächer ihrer Häuser prasseln.

Laut einem Bericht lokaler Medien begann der bizarre Vorfall letzte Woche in der Gemeinde Appajipeta, als die Dächer mehrerer Häuser von unerklärlichen Steinen getroffen wurden.

Jeden Abend gegen 22 Uhr ereigneten sich besorgniserregende „Regenfälle“. Die seltsamen Steinwürfe wurden so lästig, dass sich die Bewohner an die Polizei wandten, in der Hoffnung, die Verantwortlichen zu fassen oder zumindest dem Unheil ein Ende zu setzen.

Unheimlicherweise fielen in Appajipeta an diesem Abend trotz vier Polizisten, die für eine nächtliche Patrouille in das Dorf entsandt wurden, und der Unterstützung von 20 Jugendlichen unerklärlicherweise Steine ​​auf die Häuser.

Wie man sich vorstellen kann, hat die Tatsache, dass der Täter nicht gefunden wurde, die Gemeinde verunsichert. Viele Bewohner trauen sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus, aus Angst, von einem der rätselhaften Geschosse getroffen zu werden.

Der Fall in Appajipeta weist eine auffällige Ähnlichkeit zu einem ähnlichen Vorfall von Anfang des Jahres auf , als das indische Dorf Hathinapur ebenfalls von mysteriösen Steinwürfen heimgesucht wurde und die Ursache der herabfallenden Steine ​​scheinbar nie gefunden wurde.