⚜️ 📜 Der vitruvianische Mensch: Warum stellte Leonardo die menschliche Gestalt in zwei Posen dar?

Auf der Zeichnung des Renaissance-Künstlers Leonardo da Vinci weist die menschliche Gestalt vier Arme und vier Beine auf. Tatsächlich stellen diese zwei Posen desselben Körpers dar. Die erste passt in ein Quadrat, die zweite in einen Kreis. Jede Form hat einen anderen Mittelpunkt: Das Quadrat ist auf die Genitalien zentriert, während der Mittelpunkt des Kreises am Bauchnabel liegt.

Leonardo schuf die Zeichnung um 1490, basierend auf den Erkenntnissen des römischen Architekten Vitruv. Er untersuchte die Proportionen des menschlichen Körpers und deren Verhältnis zur Geometrie. Er entdeckte, dass die Körpergröße eines Menschen seiner Armspannweite entspricht, wenn die Arme waagerecht ausgestreckt sind. Werden die Arme gehoben und die Beine gespreizt, berühren die Gliedmaßen die Kreislinie.

Kreis und Quadrat sind auch in mystischen Traditionen von Bedeutung und stehen für zwei Aspekte der menschlichen Existenz: den physischen Körper, der den Gesetzen der materiellen Welt unterworfen ist, und das Bewusstsein, das fähig ist, sich selbst zu beobachten.

Das Quadrat steht für die materielle Welt

In der traditionellen Symbolik werden die vier Seiten des Quadrats mit den vier Himmelsrichtungen und den vier Elementen – Erde, Wasser, Feuer und Luft – in Verbindung gebracht. Das Quadrat symbolisiert Materie, Raum und feste Ordnung.

In dieser Pose steht die Gestalt mit geschlossenen Füßen und waagerecht ausgestreckten Armen. Der Körper hat seine Grenzen und Bedürfnisse; er muss atmen, essen und schlafen und nimmt die Umwelt durch die Sinne wahr.

Der Mittelpunkt des Quadrats liegt bei den Genitalien. Mystische Symbolik verknüpft diesen Ort mit Geburt, Fortpflanzung und der Fortdauer des Lebens.

Das Quadrat repräsentiert somit den Menschen als physisches Wesen, das in Raum und Zeit lebt. Er nimmt die Welt durch Augen, Ohren und Tastsinn wahr. Sein Leben wird von der Umgebung geprägt, in der er geboren wurde und sich bewegt.

Der Kreis steht für das Bewusstsein und das Universum.

Der Kreis wird durch eine durchgehende, ununterbrochene Linie gebildet. In spirituellen Traditionen symbolisiert er Ewigkeit, Einheit, Ganzheit und den unendlichen Kreislauf des Daseins. Zudem wird er mit dem göttlichen Prinzip und dem Bewusstsein in Verbindung gebracht.

Die Figur im Inneren des Kreises hat die Arme erhoben und die Beine gespreizt. Der Mittelpunkt des Kreises liegt am Bauchnabel.

Der Bauchnabel verweist auf die ursprüngliche Verbindung zwischen Kind und Mutter über die Nabelschnur. Mystische Deutungen sehen in ihm zudem ein Symbol für die Verbindung des Menschen mit der Natur, dem Leben und dem gesamten Universum.

In diesem Zusammenhang repräsentiert der Kreis ein Bewusstsein, das fähig ist, seine eigene Existenz wahrzunehmen. Ein Mensch kann seine Gedanken, Gefühle und Reaktionen beobachten. Er wird sich dessen bewusst, was er erlebt, und begreift allmählich, wie sein eigener Geist das Bild der ihn umgebenden Welt formt.

Spirituelle Traditionen verknüpfen die Entwicklung dieser Fähigkeit mit dem Erwachen des Bewusstseins. Die Aufmerksamkeit, die normalerweise auf die Außenwelt gerichtet ist, wendet sich auch nach innen.

Warum überlagern sich die beiden Positionen?

Leonardo behielt für beide Posen denselben Kopf und Rumpf bei, stellte jedoch die Arme und Beine in zwei unterschiedlichen Positionen dar. Die Zeichnung zeigt somit eine einzige menschliche Gestalt, deren Körper zugleich dem Kreis und dem Quadrat zugehört.

Diese Überlagerung lässt sich mystisch als das Zusammenfließen von physischer Existenz und bewusstem Erleben deuten.

Ein Mensch kann zur Arbeit gehen, essen, sprechen oder alltäglichen Verrichtungen nachgehen. Zugleich ist er in der Lage, seine eigenen Gedanken zu beobachten und sich bewusst zu machen, warum er handelt, was er empfindet und wie er reagiert.

Beide Erfahrungen vollziehen sich in ein und demselben Körper; was sich verlagert, ist vor allem der Fokus der Aufmerksamkeit – sei es auf das eigene Selbst oder auf die Außenwelt.

Die erste Pose symbolisiert somit ein Leben, das auf die materielle Sphäre und die sinnliche Wahrnehmung ausgerichtet ist. Die zweite steht für einen erweiterten Bewusstseinszustand, in dem der Einzelne beginnt, sein inneres Selbst und seine Beziehung zum Ganzen wahrzunehmen.

Wie oben, so unten

Ein ähnliches Konzept findet sich in der hermetischen Philosophie, die auf dem Prinzip beruht: „Wie oben, so unten.“

Antike Philosophen bezeichneten das Universum als Makrokosmos und den Menschen als Mikrokosmos. Sie waren der Ansicht, dass der Mensch ein verkleinertes Abbild des Universums darstellt und sich die Prinzipien der großen Welt auch in der menschlichen Existenz widerspiegeln.

Der Körper besteht aus derselben Materie wie die ihn umgebende Natur. Der Mensch atmet Luft, nimmt Wasser und Nahrung zu sich, gewinnt Energie und unterliegt den Naturgesetzen. Zugleich ist er fähig, über seine eigene Existenz und über das Universum, dessen Teil er ist, nachzudenken.

Die hermetische Philosophie weitet diese Beziehung auf die geistige Ebene aus. Indem der Mensch sein eigenes Inneres erforscht, hat er die Möglichkeit, sich einem Verständnis der Ordnung des gesamten Universums zu nähern.

Auch die Alchemie bedient sich der Verbindung von Kreis und Quadrat. Hier symbolisieren beide Formen die Vereinigung von Gegensätzen – konkret: von Materie und Geist.

Auch das Motiv der Quadratur des Kreises taucht hier auf. In der Geometrie bezeichnet dies das antike Problem, ein Quadrat zu konstruieren, das denselben Flächeninhalt hat wie ein gegebener Kreis. In der alchemistischen Symbolik wurde dieses Motiv zu einem Sinnbild für die innere Wandlung und das Streben nach Einheit zwischen den unterschiedlichen Prinzipien der menschlichen Existenz.

Leonardos dokumentierte Absicht war es, die geometrischen Proportionen des menschlichen Körpers zu erfassen. Mystische Bedeutungen gehen auf ältere spirituelle Konzepte und symbolische Interpretationen seiner Zeichnung zurück.

So kann der Vitruvianische Mensch sowohl den in der Materie verankerten physischen Körper als auch ein Bewusstsein darstellen, das fähig ist, sowohl die Welt als auch das eigene Selbst zu begreifen.

Der Mensch ist Teil des Universums, doch zugleich ist er in der Lage, es zu beobachten, zu erforschen und über seinen Ursprung nachzudenken.

Blickt das Universum also durch unsere Augen auf sich selbst?