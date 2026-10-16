🌕 🛸 NASA untersucht großes Loch auf dem Mond, das möglicherweise „unterirdische Geheimnisse“ preisgibt

Die NASA bereitet die Untersuchung eines auffälligen Lochs auf der Mondoberfläche vor, von dem Wissenschaftler annehmen, dass es sich um ein riesiges unterirdisches Höhlensystem handelt, das durch vulkanische Aktivität in der Antike entstanden ist.

Das als Marius-Hügelgrube bekannte Gebilde erscheint als dunkle, kreisrunde Öffnung in der Mondlandschaft und ist bis zu 45 Meter tief und bis zu 90 Meter breit. Forscher vermuten, dass es sich um ein Oberlicht handelt – das eingestürzte Dach einer Lavahöhle, die vor Milliarden von Jahren entstand, als geschmolzenes Gestein unter der Oberfläche floss und später abfloss, wodurch ein hohler Tunnel entstand.

Bislang wurde die Grube nur aus dem Orbit untersucht. Die neu ausgewählte Mission „Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation“ (GIMLI) wird Instrumente zur genaueren Untersuchung auf die Mondoberfläche entsenden.

Wissenschaftler des Planetary Science Institute planen, einen Mondrover mit Bodenradar, seismischen Sonden, einem Gravimeter zur Messung geringfügiger Veränderungen des Gravitationsfeldes und Kameras auszustatten, die die freigelegten Wände der Grube abbilden werden.

„Die Bestätigung einer bedeutenden Lavaröhre würde uns einen Einblick in die Funktionsweise des Vulkanismus auf dem Mond geben“, sagte Gareth Morgan, leitender Wissenschaftler am Planetary Science Institute und stellvertretender Hauptforscher des GIMLI-Programms, in einer Erklärung.

Die meisten Instrumente werden von Honeybee Robotics gebaut. Das Projekt wird durch das NASA-Programm „Nutzlasten und Forschungsuntersuchungen auf der Mondoberfläche“ finanziert, wobei die Raumsonde im Rahmen der NASA-Initiative „Kommerzielle Mondnutzlastdienste“ geliefert wird.

Die umliegende Region der Marius-Hügel weist deutliche Spuren vergangener vulkanischer Aktivität auf, darunter geschichteter Regolith und erstarrte Lavaströme. Die Untersuchung dieser freigelegten Schichten könnte helfen zu rekonstruieren, wie sich geschmolzenes Material einst über die Mondoberfläche bewegte.

Neben seinem wissenschaftlichen Wert hat der mögliche unterirdische Raum auch als potenzieller Schutzraum für zukünftige Astronauten Interesse geweckt. Da die Mondoberfläche praktisch keine Atmosphäre besitzt, ist sie ständig der Sonnen- und kosmischen Strahlung ausgesetzt.

Eine intakte Lavahöhle könnte natürlichen Schutz vor diesen Strahlen bieten und gleichzeitig stabilere Temperaturen als die extremen Temperaturschwankungen im Freien gewährleisten – Faktoren, die für eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond entscheidend wären.

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