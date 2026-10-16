🚧 🕳️ Im Harz versiegelt: Was steckt hinter den verbotenen Stollen von Langenstein? (Video)

Hier ist die Text-Zusammenfassung des Videos „Im Harz versiegelt: Was steckt hinter den verbotenen Stollen von Langenstein?“

Ausgangspunkt – der mysteriöse Fund:

Ein Geologe vom Landesamt für Geologie und Bergwesen findet im Stollen 8 der Anlage Langenstein-Zwieberge bei Halberstadt eine eingedellte Karbidlampe. Laut offiziellen Karten ist dieser Abschnitt seit der Sprengung durch die sowjetische Besatzung 1947 komplett verschüttet und unzugänglich. Wie kommt also 50 Jahre später ein Gegenstand an einen Ort, den es offiziell gar nicht mehr gibt?

Historischer Hintergrund:

Die Anlage war das KZ-Außenlager Langenstein-Zwieberge (Außenlager von Neuengamme). Die SS ließ ab 1944 unter dem Decknamen „Malachit“ in den Thekenbergen im Harz von Häftlingen in unmenschlichem Tempo Stollen in den Fels treiben, um die Produktion von Düsentriebwerken unterirdisch zu verlagern.

Das Rätsel der widersprüchlichen Karten:

Die Recherche deckt Widersprüche auf:

Bauunterlagen der Organisation Todt

Eine handschriftliche Notiz über einen vierten, nicht kartierten Stollenarm

Ein Sprengbericht der Sowjets von 1947

Diese Dokumente passen nicht zusammen. Ein Bergbauingenieur, ein Archivar aus Halberstadt und ein Forscher, dessen Antrag auf Betretung monatelang unbearbeitet blieb, tragen Karten, Fotos einer professionell errichteten Stützkonstruktion und Bodenradar-Messungen zusammen.

Ablauf der Doku laut Kapiteln:

03:19 – Geschichte des Zwangsarbeitslagers

07:29 – Widersprüchliche Karten

20:18 – Zeitzeugen und Todesmarsch

24:51 – Der vierte Stollenarm

33:57 – Verweigerter Forschungszugang

42:06 – Die Spur des Aufsehers

53:45 – Bodenradar und Rekonstruktion

1:06:55 – Auflösung des Rätsels

Höhepunkt:

Eine gemeinsame Begehung des Stollens 8 mit Presslufthammer und Messequipment – ein Ort, der seit 75 Jahren kein Mensch mehr betreten hat. Ziel ist es, die Diskrepanz zwischen den dokumentierten Angaben und der tatsächlichen Lage unter Tage aufzuklären.

Kurz gesagt: Das Video ist eine detektivische Spurensuche zu einem vergessenen NS-Rüstungsprojekt, Zwangsarbeit und der Frage, wie viel unter den Thekenbergen bis heute ungelöst und bewusst unter Verschluss bleibt.

Mehr über DUMBs lesen Sie in den Büchern:

„DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“

„DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“

Mehr über geheime Experimente in:

Antarktis: Hinter der Eiswand

Video: