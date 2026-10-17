🌋 Doppelte Gefahr braut sich unter dem Vulkan „Mund der Hölle“ zusammen, da sich die Magmakammern zu füllen beginnen

Im Inneren des Vulkans Masaya in Nicaragua könnten sich zwei Magmakammern füllen. Satellitenbilder zeigen, dass sich der Boden am Standort des berühmten Lavasees „Mund der Hölle“ verändert hat, was auf Aktivität im Inneren hindeutet.

Der Vulkan Masaya in Nicaragua könnte vor einem unglaublichen Ereignis stehen: Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich zwei seiner Magmakammern mit Magma füllen könnten. Forscher der Pennsylvania State University veröffentlichten ihre Ergebnisse in den Geophysical Research Letters und wiesen damit auf eine doppelte Bedrohung im Inneren des Vulkans hin.

Der Lavasee „Mund der Hölle“ im Inneren des Vulkans zieht Tausende von Touristen an. Fast zwei Millionen Menschen leben in der Umgebung des Vulkans.

Dieser See ist nur ein kleiner Teil der Oberfläche des Masaya-Vulkans; tief im Inneren spielt sich viel ab. Da zwei Magmareservoirs gleichzeitig aktiv sind, betonen die Autoren die Wichtigkeit der Überwachung des Vulkans, um eine Katastrophe zu verhindern.

Die Geowissenschaftlerin Lizzie Johnson, Hauptautorin der Studie, erklärte: „Obwohl der Vulkan Masaya zuletzt 1772 einen größeren Lavastrom produzierte, führt seine anhaltende Entgasung häufig zu gefährlich hohen Konzentrationen des vulkanischen Schwefeldioxids.“

Rund zwei Millionen Menschen leben in der Region, die Hauptstadt Managua liegt etwa 20 Kilometer entfernt, und könnten davon betroffen sein.

Das Wissenschaftlerteam untersuchte sechs Jahre lang etwa alle zwölf Tage Radarbilder des Satelliten Sentinel-1 und analysierte dabei spezifische Punkte auf der Oberfläche. Sie maßen, wie sich diese Punkte im Laufe der Jahre verändert haben könnten, um mögliche Vorgänge im Inneren des Vulkans zu erkennen.

Sie stellten fest, dass sich das Masaya-Zentralreservoir, eine Magmakammer, zwischen 2018 und Mitte 2022 um etwa 3 Zentimeter vom Satelliten entfernt hatte. Dies bedeutete, dass der Boden absank und ein Teil des Magmas aus der Kammer abfloss.

Magmakammern dehnen sich aus und ziehen sich zusammen.

Zwischen 2022 und 2024 begann der Krater zu steigen, was darauf hindeutete, dass er sich mit Magma füllte. Gleichzeitig schien das Gebiet direkt um den Santiago-Krater zwischen 2018 und 2024 abzusinken. Dies ließ vermuten, dass ein zweites Magmareservoir 200 Meter unter der Vulkanoberfläche aktiv geworden war.

„Wenn der Krater absinkt, bedeutet das wahrscheinlich, dass Magma vom Vulkan abfließt. Sobald sich der Boden wieder hebt, kann das bedeuten, dass möglicherweise neues Magma nachströmt“, erklärte Johnson.

Die Beobachtung von Bodenbewegungen ermöglicht es Wissenschaftlern, Vulkane zu überwachen und festzustellen, ob ein Ausbruch bevorsteht.

„Weitere langfristige geodätische und Modellierungsstudien werden ein umfassenderes Verständnis ermöglichen und eine effektive Gefahrenüberwachung und -minderung am Masaya und anderen Lavaseen mit basaltischen Vulkanen gewährleisten“, so Johnson.