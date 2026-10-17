📡 Mysteriöse Knallgeräusche erschüttern Wisconsin City (Video)

Eine Reihe mysteriöser Knallgeräusche, die in den letzten Wochen mehrfach eine Stadt in Wisconsin erschüttert haben, gibt Anwohnern und Behörden Rätsel auf. Mindestens zehnmal in den vergangenen zwei Monaten berichteten Einwohner von New Holstein von beunruhigenden Geräuschen, die mit Explosionen verglichen wurden.

„Als ich es das erste Mal hörte, schreckte ich im Bett hoch und dachte: Was zum Teufel war das?“, erinnert sich Anwohnerin Brenda Salkowski. „Es klang, als ob in unserem Garten ein Schuss gefallen wäre, so laut war der Knall.“

In den letzten Wochen sorgten die mysteriösen Knallgeräusche in New Holstein für großes Aufsehen, und es kursierten die unterschiedlichsten Theorien über deren Ursache.

„Die Spekulationen sind vielfältig“, sagte Bürgermeister Jeff Hebl, „von der Leerung eines Müllcontainers über einen Erdschluss bis hin zur Kanalisation – alles ist denkbar.“

Dank der heutzutage weit verbreiteten Überwachungskameras gelang es einer Kamera, den mysteriösen Knall aufzuzeichnen (siehe Video unten). Die Aufnahme gibt jedoch außer einem extrem lauten Knall kaum Aufschluss über die Geräuschquelle.

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass die Stadtverwaltung über alle Projekte informiert sei, die möglicherweise für die Geräusche verantwortlich sind, und erklärte, dass die örtliche Polizei der Sache nachgehe, um die Ursache zu finden.

Während die Polizei die wiederkehrenden Knallgeräusche untersucht, äußerte Hebl verständlicherweise die Befürchtung, dass deren Ursprung etwas Gefährliches sein könnte. „Was auch immer es ist, dieses Geräusch“, sinnierte er, „jemand wird sich verletzen.“

Können Sie die Knallgeräusche identifizieren, die New Holstein plagen?

Video: