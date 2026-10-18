👽 🛸 Jemand hat in Norwegen am Strand eine außerirdische Drohnenkugel gefunden (Video)

Von Scott C. Waring: Dies ist ein außergewöhnlicher Fund am Strand von Oveson in Norwegen. Der Finder postete das Objekt auf Reddit und bat um Hilfe bei der Identifizierung.

Einige Kommentatoren vermuten, es handele sich um ein Angelblei, doch diese Erklärung passt nicht zu den Funden. Ein Objekt dieser enormen Größe aus Zink wäre extrem unpraktisch und teuer, insbesondere da moderne Angelbleie üblicherweise aus deutlich günstigeren Materialien hergestellt werden.

Ich glaube, dieses Objekt ist aus unserer Atmosphäre gefallen, und die Schäden entstanden während des Wiedereintritts. Betrachten Sie die geschmolzene, unebene Außenhülle des Objekts genau. Die Oberfläche weist tiefe, meteoritenartige Krater und starke Lochfraßkorrosion auf.

Dies ist nicht auf Salzwasser, Korrosion oder gewöhnlichen Rost zurückzuführen. Es gibt keine flächendeckende Zersetzung der Oberfläche. Das Material war extremer Hitze ausgesetzt.

Das Schadensmuster verrät uns etwas noch Wichtigeres: Dieses Objekt wurde abgeschossen.

Die Löcher und Vertiefungen auf der Oberfläche deuten darauf hin, dass das Objekt gezielt mit militärischen Waffen beschossen wurde, möglicherweise mit einem 40-mm-Maschinengewehr von einem Kriegsschiff oder -flugzeug. Nach dem Treffer stürzte das beschädigte Objekt ins Meer und wurde schließlich an die Küste Norwegens gespült.

Es handelt sich um eine außerirdische Sonde – um denselben Typ hochentwickelter Objekte, die Berichten zufolge weltweit blitzschnell von Wolke zu Wolke fliegen.

Ihr Wert ist unermesslich. Die wichtigste Entdeckung liegt womöglich nicht im Äußerlichen, sondern im Inneren des Materials. Die Systeme dieser Sonde – Computer, künstliche Intelligenz, Antrieb und weitere Technologien – sind mikroskopisch klein in das Material integriert.

Sollten auch nur kleine Teile der internen Technologie unbeschädigt bleiben, könnte dieses Objekt Technologie enthalten, die die Menschheit für immer verändern kann.

Die darin enthaltenen mikroskopischen Systeme könnten ein technisches Niveau offenbaren, das unserer heutigen Technologie um Tausende von Jahren voraus ist.

Es handelt sich hier nicht einfach um ein seltsames Metallstück, das an einem Strand gefunden wurde. Es handelt sich um eine außerirdische Sonde, die den Eintritt in die Atmosphäre, einen militärischen Angriff und einen Absturz ins Meer überstanden hat.

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