🚨 WAS ZUM TEUFEL PASSIERT GERADE MIT DER ENERGIE UNSERER ERDE?! 🌍⚡

·

SCHAU DIR DIESE KURVE AN! DAS IST HEFTIG!

Innerhalb von nur 24 Stunden ist die gemessene atmosphärische Spannung an dieser Messstation mehrfach sprunghaft angestiegen!

Von etwa 1413 auf über 1433 Millivolt. Immer wieder plötzliche Ausschläge, heftige Spitzen und neue Höchststände.
UND JETZT KOMMT DAS SPANNENDE …

Während die Messgeräte ihre Veränderungen aufzeichnen, stehen auch wir Menschen vor einer Zeit gewaltiger innerer Veränderungen.

Vielleicht spürst DU gerade selbst, dass etwas in Bewegung kommt.

Alte Sicherheiten verlieren ihre Kraft. Beziehungen verändern sich. Entscheidungen, die Du monatelang aufgeschoben hast, drängen plötzlich an die Oberfläche.

Als würde das Leben Dich fragen:

WIE LANGE WILLST DU NOCH WARTEN, BIS DU ENDLICH DEINEN EIGENEN WEG GEHST?

Die Messkurve beweist keinen Einfluss auf unsere Gefühle. Aber sie erinnert mich an etwas, das ich zutiefst glaube:

🔥 2027 WIRD DAS JAHR, IN DEM VIELE MENSCHEN IHREN ALTEN WEG HINTER SICH LASSEN.

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Kommentare

2 Kommentare zu „🚨 WAS ZUM TEUFEL PASSIERT GERADE MIT DER ENERGIE UNSERER ERDE?! 🌍⚡“

  1. Avatar von uwe
    uwe

    Zeitgleich verändert sich auch sichtbar die physische Sonne.
    Zählen wir mal Eins und Eins zusammen.. Die wollen diesmal das Kind mit dem Bade ausschütten!

    Antworten
  2. Avatar von Lucides
    Lucides

    Sehr schöne gleichmäßige Erhöhung der Stufen! ich spare mir jetzt mal die Prozentrechnung dazu…

    Da ist HAARP wieder richtig hochgefahren worden mit den Gigawatts, die da gesteuert werden müssen.

    Antworten

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