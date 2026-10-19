👻 💡 Ein Kinderwagen bewegt sich von selbst in „Englands am meisten heimgesuchtem Pub“, der von Kindergeistern bevölkert ist (Video)

Der Wirt des angeblich am meisten frequentierten Pubs in England behauptet, in dem unheimlichen Lokal den Geist eines kleinen Mädchens mit Kinderwagen gesehen zu haben.

Aufnahmen zeigen, wie eine Reinigungskraft am Freitag, dem 28. August, im Spielzimmer des Ancient Ram Inn in Wotton-under-Edge, Gloucestershire, Spielzeug abstaubt.

Das denkmalgeschützte ehemalige Gasthaus aus dem 12. Jahrhundert ist aufgrund angeblicher Geistererscheinungen Schauplatz zahlreicher paranormaler Untersuchungen und wird oft als das „am meisten heimgesuchte Gebäude des Landes“ bezeichnet.

In dem Video ist zu sehen, wie die Reinigungskraft des Anwesens ein Holzbett poliert, als plötzlich ein Kinderwagen langsam auf sie zurollt.

Der unheimliche Vorfall lässt sie überrascht zurückweichen, bevor sie den Kinderwagen wieder an seinen ursprünglichen Platz schiebt und sagt: „Alles gut, ich weiß, dass du da bist.“

Beth Marsh, eine der Verwalterinnen, glaubt, dass der Kinderwagen vom Geist eines kleinen Mädchens geschoben worden sein könnte, da auf dem Grundstück vor Jahrzehnten angeblich uralte Skelettreste von Kindern gefunden wurden.

Der 27-Jährige sagt, dass 95 % der Gäste, die in dem 800 Jahre alten Gebäude übernachten, von paranormalen Aktivitäten berichten. Häufig geben Kunden an, Kinder auf dem gesamten Gelände rennen und kichern zu hören.

Beth behauptet, dass die Angestellten im Spielzimmer – bekannt als „die Höhle“ – weitere paranormale Vorfälle erlebt haben, darunter flackernde Lichter und sich von selbst öffnende Türen.

Sie wehrte sich gegen die Skeptiker, die behaupteten, unebene Dielen seien die Ursache für das Wegrollen des Kinderwagens, und verriet, dass sie sogar selbst im Zimmer herumgesprungen sei, um die Stabilität des Buggys zu testen – aber er rührte sich nicht.

Beth sagte: „Ich habe schon einige seltsame Dinge erlebt, zum Beispiel, dass sich Türen von selbst geschlossen haben, obwohl niemand sonst da war. Ich habe Klopfgeräusche über meinem Kopf gehört und Geräte, die sich von selbst ausgeschaltet haben.“

„Ich bin eher skeptisch, ich weiß nicht, ob ich daran glaube oder nicht, aber auf manche Dinge kenne ich keine Antwort.“

„Ich würde sagen, 95 % der Gäste haben etwas erlebt, und das veranlasst sie in der Regel zur Rückkehr.“

„[Nachdem sich der Kinderwagen von selbst bewegt hatte] haben wir sofort unsere Überwachungskameraaufnahmen durchgesehen und diesen Clip gefunden.

„Die Reinigungskraft hat schon ein paar ähnliche Dinge erlebt.“

„Viele Kommentare besagten, dass sie nicht sehr reagiert habe, aber in diesem Moment war sie einfach nur etwas verwirrt und fragte sich, was los war.“

„Sie war etwas besorgt, aber danach ist nichts weiter passiert.“

Dies war nicht der erste unerklärliche Vorfall, den Mitarbeiter mit der Kamera festhielten. Anfang des Jahres besuchten YouTuber „The Den“, wo Aufnahmen zeigten, wie sich Türen auf mysteriöse Weise öffneten, während die Gäste den Raum filmten.

Beth berichtet, dass im gesamten Pub paranormale Geister von Kindern gesichtet wurden, und glaubt, dass der Geist eines kleinen Mädchens den Kinderwagen geschoben haben könnte, um die Reinigungskraft auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen.

Beth sagte: „Niemand hält sich dort auf, aber es ist ein Raum, in dem viel los ist, und es ist bekannt, dass dort Kindergeister herumtollen, so glauben die Leute.“

„Die Tür zu diesem Zimmer öffnet sich ständig von selbst. Das lässt sich nicht widerlegen, weil der Riegel im Grunde zwischen zwei Holzstücken liegt.“

„Im Erdgeschoss des Ram fanden sie die Überreste von Kinderknochen, also haben sie dort ein Grab angelegt.“

„Die Leute glauben also, dass viele Kinder herumlaufen.“

„Der Kinderwagen könnte eines dieser Kinder sein. Ich habe von Kunden gehört, dass sie Kinder lachen und kichern hören und Schattenfiguren von Kindern auf dem Grundstück herumlaufen sehen.“

„Es ist also allgemein bekannt, dass hier Kinder herumlaufen.“

„Ich frage mich, ob [der Geist] der Putzfrau einfach nur mitteilen wollte, dass sie da war und sie grüßen wollte.“

„Ich glaube, die Geister wissen es zu schätzen, dass die Menschen sich um das Haus kümmern, anstatt irgendetwas Aggressives oder Schädliches zu tun.“

Nachdem das Video online geteilt wurde, beeilten sich einige Skeptiker, das Video zu diskreditieren und bestanden darauf, dass der unebene Boden die Ursache für die Bewegungen des Kinderwagens sei.

Eine Person sagte: „Unebener Boden“.

Eine weitere Person fügte hinzu: „Unebener Holzboden. Ein Buggy mit Rädern. Vibrationen durch ihre Aktivität, all das trägt dazu bei, dass sich der Buggy bewegt.“

Ein Dritter sagte: „Ich bin mir nicht sicher, wie sich der Kinderwagen bewegt, aber es ist kein Geist.“

Beth antwortete darauf: „Wir haben keine Zeit, so etwas zu inszenieren und solche Dinge vorzutäuschen.“

„Ich ging in den Raum und sprang auf die Dielen, aber der Kinderwagen bewegte sich nicht.“

„Man kann nicht immer alle überzeugen.“

Video: