🗺️ 📌 Gefälschte Geschichte: Katzen – die verborgene Blutlinie

In einer englischen Flugschrift über einen Hexenprozess aus dem Jahr 1566 sprach eine gefleckte Katze mit hohler Stimme und forderte das Blut ihrer Halterin. Elizabeth Francis gab gegenüber den Untersuchern an, sie habe das Geschöpf von ihrer Großmutter erhalten – zusammen mit einer Anleitung, wie sie dessen Kräfte nutzen könne. Von Guy Anderson

Das Wesen, das auf den Namen „Sathan“ hörte, versprach angeblich Reichtum und erfüllte Aufträge, die ein eigentlich gewöhnliches Haustier in den Mittelpunkt eines zutiefst unheimlichen Geschehens rückten.

Ein Detail macht diese Aussage noch befremdlicher als das geläufige Bild einer Hexe, die ein Tier an ihrem Kamin hält. Francis berichtete, das Geschöpf habe ihrem Wunsch nach Wohlstand entsprochen, indem es 28 Schafe auf ihre Weide brachte.

Dem Bericht zufolge verschwanden diese Tiere schließlich wieder – zurück blieb eine Geschichte von einem Pakt, vorübergehenden Belohnungen und einer Gegenleistung, die dem menschlichen Körper abverlangt wurde.

Es ist dieser Kontext rund um Katzen, der mich fasziniert – insbesondere, wenn es um ihren Ursprung geht. Ihr schlangenartiges Zischen und ihre schmalen, vertikalen Pupillen haben mich auf Theorien aufmerksam gemacht, die eine Verbindung zu Reptilien sowie zu einem biologischen Eingreifen in ferner Vergangenheit nahelegen.

Gemeinsame Merkmale bilden den Ausgangspunkt für diese Deutung, der zufolge es sich bei den Vorfahren der Katzen um das Ergebnis einer gezielten „Konstruktion“ handeln könnte.

Im Rahmen solcher Hybrid-Theorien könnte das Tier, das neben uns schläft, das überlebende Resultat eines Wissens sein, das weit älter ist als unsere heutigen Labore. Die Schöpfer könnten gezielt bestimmte Eigenschaften ausgewählt haben – sei es zur Beobachtung, als Begleiter oder für Zwecke im Kontext religiöser Praktiken.

Antike Darstellungen von Wesen mit menschlichem Körper und Tierkopf erhalten eine völlig neue Bedeutung, wenn man sie als mögliche Erinnerungen an tatsächlich existierende physische Geschöpfe betrachtet.

Ägypten bietet eine bedeutende historische Verbindung zwischen der Darstellung von Katzen und Kräften, die über die gewöhnliche menschliche Erfahrung hinausgehen. Bastet wurde mit Schutz, Fruchtbarkeit und dem häuslichen Bereich in Verbindung gebracht; Gläubige trugen Amulette und brachten Opfer dar, um sich ihre Gunst zu sichern.

Mumifizierte Katzen fungierten in diesem religiösen System als Objekte, durch die die Menschen mit der Göttin in Kontakt treten und sich deren Beistand erhoffen konnten.

Es liegt etwas Beunruhigendes in dem Kontrast zwischen einem lebendigen Gefährten und einem sorgfältig konservierten Körper, der einer göttlichen Macht dargebracht wird. Dasselbe Geschöpf konnte sowohl Teil eines häuslichen Umfelds sein als auch in einen religiösen Kontext eingebettet sein, der Einbalsamierer, Priester und Tierfriedhöfe umfasste.

Seine Überreste erfüllten auch nach dem Tod einen Zweck: Sie trugen menschliche Bitten in eine Welt, die für die Gläubigen weder zugänglich noch sichtbar war.

Moderne spirituelle Deutungen legen nahe, dass die ägyptische Verehrung ein Verständnis von Fähigkeiten bewahrte, das spätere Kulturen vergaßen. Gemäß dieser Lehre erkennen Katzen Anwesenheiten, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben, und beschützen Orte, an denen sich unsichtbare Kräfte versammeln.

Der vertraute Anblick eines Tieres, das aufmerksam auf eine leere Tür starrt, wird so zu einem Moment, in dem sein Besitzer nicht sehen kann, was seine Aufmerksamkeit erregt hat.

Die schottische Tradition lieferte eine weitaus düsterere Erklärung für einen mysteriösen Besucher, der das Haus betrat. Die Katze Sìth, ein großes schwarzes Wesen mit einem weißen Fleck auf der Brust, wurde gefürchtet, da sie Seelen aus Leichen stahl, die auf ihre Bestattung warteten. Die Totenwache zu halten bedeutete daher, sich vor etwas zu schützen, das sich leise auf vier Beinen nähern könnte.

Ein weiterer Strang der Folklore aus den Highlands brachte diese Wesen mit Frauen in Verbindung, die ihre körperliche Gestalt wandeln konnten. So konnte sich eine Hexe beispielsweise wiederholt in eine Katze verwandeln – wobei eine Überlieferung besagt, dass die neunte Verwandlung diesen Zustand dauerhaft machte.

Die betroffene Person blieb dabei im Inneren des Tieres, sodass ihr menschlicher Kern für die Umgebung verborgen blieb und das Wesen für ein gewöhnliches Haustier gehalten wurde.

In japanischen Erzählungen findet sich diese Angst – verkörpert durch die „Bakeneko“, ein Wesen, das menschliche Gestalt annehmen kann – direkt im eigenen Heim wieder. Ein eigentlich vertrautes Tier kann übernatürliche Fähigkeiten erlangen, sprechen und seine wahre Identität hinter einem anderen Antlitz verbergen.

Der Schrecken dieser Geschichten entspringt gerade dieser Vertrautheit: Der Eindringling wurde bereits im Haus willkommen geheißen und kennt die Menschen, die dort leben.

Die verwandte Nekomata wurde mit einem gespaltenen Schwanz und Kräften im Zusammenhang mit den Toten in Verbindung gebracht. Andere übernatürliche Katzentraditionen umfassten Wesen, die Beerdigungen störten oder Leichen forttrugen.

In diesen Erzählungen konnte die Grenze zwischen einem Haustier und etwas, das mit dem Tod verbunden war, verschwimmen, ohne dass der Halter die Gefahr vorher erkannte.

Moderne Theorien über Außerirdische ersetzen den Vertrauten der Hexe durch einen Beobachter, der im Auftrag einer anderen Intelligenz agiert. Eine Erklärung im Internet stellt sich Katzen unter den Menschen vor, die unser Verhalten beobachten und aus dem Jenseits berichten.

Ihr Zugang wäre nahezu uneingeschränkt, da die Menschen sie bereitwillig in Schlafzimmer, private Gespräche und Momente einladen, in denen alle anderen Besucher ausgeschlossen sind.

Eine andere spirituelle Lehre verbindet Katzenwesen mit Lyra und Sirius und verknüpft ihren Einfluss mit dem alten Ägypten. Sylvie Sterling und andere präsentieren Katzen als Führer, die mit einem erweiterten Bewusstsein und einer himmlischen Abstammung verbunden sind. In diesem Glauben beginnt die Beziehung, bevor der Besitzer sich einen Begleiter aussucht, da das Tier mit einem eigenen Zweck kommt.

Auch menschliche Geheimdienste erkannten die Möglichkeiten, die ein Wesen bot, das sich unauffällig durch bewohnte Gebiete bewegen konnte. Während des Kalten Krieges experimentierte die CIA im Rahmen des Projekts „Akustische Katze“ mit dem Ausrüsten einer Katze mit Abhörgeräten.

Dieser dokumentierte Versuch verleiht dem Thema Überwachung eine physische Entsprechung: ein Tier, dessen Körper für die menschliche Informationsgewinnung angepasst wurde.

Was mich fasziniert, ist die wiederkehrende Idee eines anderen Bewusstseins, das sich hinter einem vertrauten Gesicht verbirgt. Ägyptische religiöse Praktiken, Zeugenaussagen in Hexenprozessen, Legenden über Gestaltwandler und Spekulationen über Außerirdische weisen diesen Tieren eine Rolle zu, die über die eines Begleiters hinausgeht.

Manche sehen sie als Beschützer, andere stellen sich eine Intelligenz vor, die aus dem Inneren eines Körpers beobachtet, dessen Anwesenheit wir akzeptiert haben.

In „Aufstieg der Klone: Die Cabbage Patch Babies“ untersuche ich die Ursprünge von Hybriden und die Versuche der Menschheit, sowohl Tiere als auch Menschen zu klonen. Antike Schöpfungsmythen stehen neben Experimenten, die Leben reproduzieren oder seine Eigenschaften verändern sollen.

Diese Themen weckten mein Interesse an den Ursprüngen der Katzen und an der Möglichkeit, dass das Wesen, das unsere Schwelle überschreitet, eine weitaus seltsamere Geschichte in sich trägt, als sein Aussehen vermuten lässt…

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“