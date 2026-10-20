🛹🚀 Junger chinesischer Erfinder testet sein selbstgebautes fliegendes Hoverboard (Video)

Ein chinesischer Tech-Vlogger hat das Internet im Sturm erobert: In einem Video ist zu sehen, wie er auf einem selbstgebauten „fliegenden Skateboard“ über die hoch aufragenden Berge von Enshi in der zentralchinesischen Provinz Hubei schwebt – und dabei sogar den Jangtse-Fluss überquert.

Der junge Erfinder Song Xingyu hat mehr als zwei Monate damit verbracht, dieses elektrische, bemannte Flug-Skateboard zu konstruieren. Inspiriert wurde er dabei von dem Fluggerät, das der „Green Goblin“ in den Spider-Man-Filmen verwendet.

Mithilfe von autodidaktisch erworbenem Wissen in den Bereichen Mechanik, Flugsteuerung und KI-Technologie entwickelte er ein Board, das durch KI-gestützte Datenüberwachung stabil in der Luft schweben und geradlinig fliegen kann.

Nach über zehn Tagen intensiven Trainings beherrschte Song die Steuerung und unternahm mit seiner Erfindung einen spektakulären Flug über die Städte und Berge seiner Heimatregion.

Würdest du auch gerne einmal damit fliegen?

Video: