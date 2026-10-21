✨ Riesige rote Kobolde über einem Dorf auf Korsika in außergewöhnlichen Fotos eingefangen

Außergewöhnliche Fotos, aufgenommen über einem kleinen Dorf auf Korsika, zeigen riesige, blutrote, elektrische Gebilde, die sich über den Nachthimmel erstrecken.

Die geheimnisvollen Strukturen, die an riesige, leuchtende Quallen erinnern, scheinen über den Dächern zu schweben, mit leuchtend roten Ästen und zarten Ranken, die sich bis zum fernen Horizont erstrecken.

Der französische Fotograf Florian Riou hielt dieses bemerkenswerte Naturschauspiel in Montemaggiore, einem malerischen Dorf im Norden Korsikas, fest.

Seine Bilder zeigen gewaltige rote Formationen, die sich über die historischen Gebäude und die Kirche des Dorfes erheben und eine fast unmöglich wirkende Szenerie bilden. Dieses Phänomen ist ein spektakuläres Beispiel für eines der rätselhaftesten atmosphärischen Phänomene der Erde: die sogenannten Roten Sprites.

Die Fotografien, die im Oktober 2026 online große Aufmerksamkeit erregten, entstanden im September, als weit entfernte Gewitter die Bedingungen für diese ungewöhnlichen elektrischen Entladungen schufen.

Die Gewitter befanden sich in Richtung des spanischen Festlandes, Hunderte von Kilometern vom Standort des Fotografen entfernt, sodass Riou die Aktivität hoch über dem fernen Horizont einfangen konnte.

Anstatt gewöhnliche Blitze zu fotografieren, die in den Boden einschlagen, richtete Riou seinen Blick auf einen Bereich der Atmosphäre, der den meisten Menschen verborgen bleibt. Seine Kamera hielt gewaltige elektrische Strukturen fest, die sich hoch über den Gewittern bildeten und komplexe Formen offenbarten, die nur einen Bruchteil einer Sekunde lang sichtbar waren, bevor sie in der Dunkelheit verschwanden.

Manche Formationen gleichen riesigen Bäumen mit leuchtend hellen oberen Bereichen und nach unten verlaufenden, verzweigten Säulen. Andere ähneln verblüffend Quallen mit glühend roten Körpern und langen, zarten Fäden, die sich darunter ausbreiten. Vor dem Hintergrund der winzigen Gebäude von Montemaggiore wird die enorme Größe dieses Phänomens besonders eindrucksvoll.

Rote Sprites treten deutlich höher auf als die Blitze, die man üblicherweise mit Gewittern in Verbindung bringt. Während gewöhnliche Blitze innerhalb von Gewitterwolken oder zwischen Wolken und Erdboden entstehen, erscheinen Sprites typischerweise in Höhen von etwa 50 bis 90 Kilometern und befinden sich damit in der Mesosphäre, einer Region der Erdatmosphäre weit oberhalb von Verkehrsflugzeugen und den meisten Wettersystemen.

Ihr außergewöhnliches Erscheinungsbild hängt mit starken Blitzentladungen in darunterliegenden Gewittern zusammen. Bestimmte Blitzeinschläge können rasche Veränderungen des elektrischen Feldes über einem Gewitter hervorrufen und so kurzzeitige Entladungen in der dünnen Atmosphäre Dutzende Kilometer höher auslösen.

In diesen Höhen ist die Luft deutlich dünner als in Bodennähe. Elektrische Energie kann Stickstoffmoleküle in einem riesigen Atmosphärenvolumen anregen und so das charakteristische rote Licht erzeugen, das auf Fotos zu sehen ist. Je nach Höhe und Bedingungen können die Sprites im unteren Bereich auch schwache blaue oder violette Merkmale aufweisen.

Trotz ihrer immensen Ausmaße sind diese Ereignisse unglaublich kurz. Viele Sprites dauern nur wenige Millisekunden und verschwinden so schnell, dass selbst Menschen, die direkt in den richtigen Teil des Himmels schauen, Schwierigkeiten haben können, das Gesehene zu erkennen.

Eine Formation, die sich über Dutzende Kilometer erstreckt, kann in weniger als einem Wimpernschlag entstehen und wieder verschwinden. Um ein solches Ereignis festzuhalten, bedarf es sorgfältiger Vorbereitung, günstiger Beobachtungsbedingungen und einer Kameraausrüstung, die selbst extrem schwaches Licht vor dem dunklen Nachthimmel aufzeichnen kann.

Ihre Dimensionen sind ebenso außergewöhnlich. Einzelne elektrische Gebilde können sich vertikal über mehrere Dutzend Kilometer erstrecken, während Gruppen solcher Strukturen ein viel größeres Gebiet über einem aktiven Gewitter bedecken können. Manche Formationen erreichen Höhen von fast 90 Kilometern und mehr und reichen bis in Bereiche der Atmosphäre vor, in denen die Luft extrem dünn ist.

Vom Boden aus wirken diese gewaltigen Strukturen beinahe zerbrechlich, besonders wenn sie über einer fernen Landschaft fotografiert werden. Doch die elektrische Aktivität, die für ihre Entstehung verantwortlich ist, umfasst Prozesse, die sich über enorme atmosphärische Distanzen erstrecken.

Seit Generationen berichteten Piloten und andere Beobachter von ungewöhnlichen Blitzen und mysteriösen Lichtern über Gewittern. Das wissenschaftliche Verständnis blieb jedoch begrenzt, unter anderem weil die Ereignisse so kurzlebig und schwer zu fotografieren waren. Der erste allgemein anerkannte fotografische Beweis für Sprites gelang 1989 zufällig, als Forscher der Universität von Minnesota beim Testen einer Restlichtverträglichkeitskamera ungewöhnliche Leuchtstrukturen aufnahmen.

Die Entdeckung eröffnete ein völlig neues Feld der Atmosphärenforschung. Wissenschaftler erkannten bald, dass Gewitter elektrische Aktivität weit über ihre sichtbaren Wolkenobergrenzen hinaus erzeugen können und sich bis in Bereiche der Atmosphäre erstrecken, die zuvor als weitgehend von gewöhnlichen Gewitterblitzen abgekoppelt galten.

Weitere Beobachtungen ergaben, dass Sprites Teil einer größeren Gruppe von Phänomenen sind, die als transiente Leuchterscheinungen bekannt sind. Dazu gehören blaue Jets, die über Gewittern entstehen, gigantische Jets, die sich bis zur Ionosphäre erstrecken können, und Elfen, riesige, sich ausdehnende Lichtringe, die durch elektromagnetische Impulse in Verbindung mit intensiven Blitzen erzeugt werden.

Jeder Typ hat sein eigenes Erscheinungsbild und seine eigenen physikalischen Eigenschaften, aber zusammen zeigen sie, dass elektrische Stürme einen weitaus größeren Teil der Erdatmosphäre beeinflussen können als die bekannten Blitze, die vom Boden aus sichtbar sind.

Die NASA erforscht diese Phänomene seit Jahrzehnten, unter anderem durch Beobachtungen an Bord der Internationalen Raumstation. Astronauten haben riesige rote Leuchterscheinungen über Gewittern fotografiert und so eine bemerkenswerte Perspektive auf elektrische Ereignisse zwischen den Wolkenobergrenzen und dem Rand des Weltraums ermöglicht.

Spezielle Instrumente, darunter der Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) auf der Internationalen Raumstation, wurden ebenfalls eingesetzt, um den Zusammenhang zwischen Gewittern, elektrischen Entladungen in der oberen Atmosphäre und Hochenergiephänomenen zu untersuchen. Forscher interessieren sich insbesondere dafür, wie sich elektrische Energie durch verschiedene Atmosphärenschichten ausbreitet und wie diese Ereignisse die chemische und elektrische Umgebung über Gewittern beeinflussen.

Die wissenschaftliche Untersuchung wird fortgesetzt, wobei noch Fragen zu den genauen Prozessen, die die Sprite-Bildung steuern, dazu bestehen, warum manche Blitzentladungen besonders große Ereignisse erzeugen, und dazu, wie diese kurzen Blitze mit der umgebenden Atmosphäre interagieren.

Die NASA hat außerdem Fotografen und Beobachter dazu ermutigt, Sichtungen über ihr Bürgerwissenschaftsprojekt Spiritacular beizusteuern, um Forschern zu helfen, eine breitere Sammlung von Beobachtungen aus verschiedenen Teilen der Welt aufzubauen.

Rious korsische Fotografien bieten einen besonders einprägsamen Anblick durch den dramatischen Kontrast zwischen den gewaltigen Gewitterformationen und dem friedlichen Dorf darunter. Die beleuchteten Steingebäude, die umliegenden Berge und der dunkle Mittelmeerhimmel bilden eine außergewöhnliche Kulisse für ein Ereignis, das sich hoch über fernen Gewittern abspielt.

Obwohl die Geisterwesen auf den Fotografien direkt über Montemaggiore zu sehen sind, ist ihre scheinbare Position dem Aufnahmewinkel geschuldet. Die elektrischen Entladungen entstanden über Gewittern in viel größerer Entfernung, während der sorgfältig gewählte Standort des Fotografen die Felsformationen und das Dorf in einer einzigen Komposition vereinte.

Die Möglichkeit, Sprites aus Hunderten von Kilometern Entfernung zu beobachten, ist eine ihrer bemerkenswertesten Eigenschaften. Da sie in so großen Höhen auftreten, können die Formationen die Erdkrümmung überwinden und sind für Fotografen weit jenseits des unmittelbaren Gewittergebiets sichtbar.

Die entstandenen Bilder enthüllen einen außergewöhnlichen Aspekt der elektrischen Umgebung unseres Planeten: Kurze Blitze können Strukturen erleuchten, die größer sind als ganze Städte. Die meisten dieser Ereignisse ereignen sich unbemerkt über Gewittern, verborgen durch Wolken, Entfernung oder einfach dadurch, dass sie fast augenblicklich wieder verschwinden.

Für wenige Millisekunden fingen Rious Fotografien ein riesiges Netzwerk aus purpurrotem Licht ein, das hoch über dem Mittelmeer schwebte und ein beschauliches korsisches Dorf in den Vordergrund eines außergewöhnlichen atmosphärischen Spektakels verwandelte.

Die Bilder bieten eine seltene Gelegenheit, das enorme Ausmaß und die Komplexität eines elektrischen Phänomens zu würdigen, das trotz jahrzehntelanger Forschung immer noch zu den visuell bemerkenswertesten Ereignissen über unserem Planeten zählt.