✨ WAS IST HEUTE MIT DEM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD DER ERDE PASSIERT? ✨

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Zwei Messstationen. Zwei auffällige Aufzeichnungen. Und Signale, die heute kaum zu übersehen sind.

⚡ Die Schumann-Resonanz: Über Stunden intensive Ausschläge, teilweise so stark, dass ganze Bereiche des Spektrogramms weiß erscheinen.

⚡ Cumiana, Italien: Massive Signalveränderungen über einen breiten Frequenzbereich. Zeitweise leuchtet die Darstellung großflächig ROT.

Und jetzt wird es interessant:

Beide Aufzeichnungen stammen vom selben Tag. Was genau hinter diesen Auffälligkeiten steckt, ist bislang nicht geklärt.

Auch technische Störungen kommen als Ursache infrage.

Aber eine Frage lässt mich heute nicht los:

Während wir versuchen, die Veränderungen im Außen zu verstehen – wie viele Menschen spüren gerade, dass sich auch in ihrem eigenen Leben etwas verschiebt?

Alte Sicherheiten bröckeln. Beziehungen verändern sich. Entscheidungen lassen sich nicht länger aufschieben.

Vielleicht kennst DU dieses Gefühl, dass dein bisheriger Weg nicht mehr zu dem Menschen passt, der du inzwischen geworden bist.

✨ Genau hier beginnt für mich die eigentliche Reise.