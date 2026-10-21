👽 🛸 Ein riesiges „UFO-Mutterschiff“ soll mit nahezu Lichtgeschwindigkeit vor der Sonne entlanggerast sein, behauptet ein Ufologe

Die NASA -Sonde, die die Sonne umkreist, hat kürzlich ein mysteriöses vorbeifliegendes Objekt eingefangen.

Ein Bild des Solar Heliospheric Observatory (SOHO), aufgenommen am 3. Oktober, zeigt die Sonne, wie sie koronale Streamer freisetzt – helle, längliche, spitzenartige Strukturen in ihrer äußeren Atmosphäre.

Auf der rechten Seite des Bildes erscheint jedoch auch ein weißes, zylinderförmiges Objekt , das ein UFO- Forscher als „Mutterschiff“ bezeichnete.

Scott C Waring behauptete, das außerirdische Raumschiff habe einen Durchmesser von etwa 2,5 Meilen und eine Breite von einer halben Meile gehabt.

„Ein so großes Schiff könnte in kürzester Zeit Zehntausende von Passagieren durch das Universum befördern“, teilte Waring auf seiner Website UFO Sightings Daily mit.

„Das Schiff nutzt außerdem einen Traktorstrahl, um drei kleinere Orb-Fahrzeuge sicher mitzuziehen, was auf dem Foto sichtbar wird, nachdem ich es ins Negativformat umgewandelt habe.“

Die NASA hat jedoch stets beteuert, dass es keinerlei Beweise für UFOs oder außerirdisches Leben gibt.

Die Raumfahrtbehörde hat das Objekt auf dem Bild zwar nicht bestätigt , aber Waring sagte, es sei „etwas, worüber die NASA niemals sprechen wird“.

„Etwas, das zu 100 Prozent beweist, dass Außerirdische täglich durch unser Sonnensystem reisen, während die Öffentlichkeit über die Existenz solcher Dinge im Dunkeln gelassen wird“, fuhr er in dem Blogbeitrag auf UFO Sightings Daily fort.

Waring behauptete, das Mutterschiff reise ebenfalls „nahezu mit Lichtgeschwindigkeit“.

„Das Schiff nutzt außerdem einen Traktorstrahl, um drei verschiedene kleinere Orb-Fahrzeuge sicher mitzuziehen, was auf dem Foto sichtbar ist, nachdem ich es in die Negativansicht umgewandelt habe“, fügte er hinzu.

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