😈 🦖 Wildkamera fotografiert bizarre „mysteriöse Kreatur“ in Mexiko (Video)

Ein bekannter mexikanischer Ufologe hat ein verblüffendes Foto einer bizarren Kreatur veröffentlicht, bei der es sich seiner Vermutung nach um ein außerirdisches Raubtier handeln könnte.

Das faszinierende Bild (siehe Video unten) wurde Berichten zufolge Anfang des Monats im Valle de Juárez aufgenommen. Auf einer Pressekonferenz am Samstag präsentierte ein Forscherteam um den langjährigen UFO-Forscher Jaime Maussan das Foto und erläuterte den merkwürdigen Fall.

Die Aufnahme stammt von einer Wildkamera, die in einem Gebiet aufgestellt war, in dem ein Zeuge das ungewöhnliche Tier beobachtet haben will, wie es ein Huhn schnappte und dann auf einen Baum huschte.

Die Gruppe gab an, dass das scheinbar haarlose Wesen schätzungsweise 1,80 Meter lang sei, wobei der gewaltige Schwanz die Hälfte dieser Länge ausmache.

Die Forscher behaupteten außerdem, dass Wildtierexperten, die das Bild untersuchten, festgestellt hätten, dass das Tier keinem einheimischen Tier der Region ähnele und möglicherweise eine monströse Mutation sei. Maussan, bekannt für seine Vorliebe für Dramatik, sinnierte gegenüber mexikanischen Medien:

„Warum ist es dort aufgetaucht? Es ist ein Rätsel. Sind es interdimensionale Wesen? Sind es Wesen, die mit anderen Wesen gekommen sind? Kamen sie auf Schiffen?“ Er vermutete, dass der unheimliche Eindringling zweibeinig und räuberisch sei, und staunte: „Seine Intelligenz und Beweglichkeit sind wahrlich furchterregend.“

Dennoch betonte er: „Ich glaube nicht, dass es Menschen angreift, aber es beeinträchtigt die Interessen der Bewohner des sogenannten Juárez-Tals.“ Der Ufologe erklärte, die Menschen in der Region seien zutiefst besorgt über die mögliche Anwesenheit des seltsamen Wesens auf dem Foto.

Ihre Ängste sind zwar verständlich, doch sollten sich die besorgten Anwohner an Maussans frühere „verblüffende Enthüllungen“ erinnern, wie etwa die angeblichen Leichen von Außerirdischen aus Peru und den berüchtigten Roswell-Slide-Fall , die sich letztendlich als weit weniger fantastisch erwiesen als ursprünglich angenommen.

Angesichts dieser Vorgeschichte wäre es nicht völlig überraschend, wenn sich der „außerweltliche Räuber“ als eine dort fehl am Platz wirkende Eidechse entpuppen würde.

Video: