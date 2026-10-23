Ein sterbender Bigfoot, die Helmkamera eines Rettungshelfers und ein Familienbuch, das angeblich bis ins Jahr 1838 zurückreicht.

Diese Elemente tauchen in einem Bericht über eine Begegnung in den Appalachen auf, der am 2. Oktober 2026 von „Squatchable“ aufgegriffen wurde. Der Beitrag verweist auf ein Video des Kanals „Midnight Nightmare Narratives“.

Die Geschichte handelt von einem freiwilligen Rettungshelfer in den Snowbird Mountains im Graham County, North Carolina. Während der Suche nach einem vermissten Wanderer stößt er angeblich auf ein großes, behaartes, menschenähnliches Wesen, das im Wald liegt und im Sterben liegt.

Das Familienbuch verleiht der Geschichte eine tiefere Ebene: Es beschreibt über Generationen hinweg geheime Begegnungen und den Transport von Körpern – und verknüpft so das aktuelle Ereignis mit einer weitaus älteren Tradition.

Der Hinweis auf eine Helmkamera ist Teil der Erzählung. Weder das Videomaterial noch die Familienaufzeichnungen wurden in dem veröffentlichten Bericht unabhängig verifiziert.

Damit ist die Geschichte ein interessantes Beispiel für moderne Kryptozoologie-Folklore: Der emotionale Augenzeugenbericht, das überlieferte Geheimnis und die in Aussicht gestellten physischen Beweise erfüllen jeweils eine eigene Funktion.

Welcher Teil dieser Geschichte bleibt Ihnen besonders im Gedächtnis: das sterbende Wesen, die Begegnung des Rettungshelfers oder das über Generationen weitergegebene Geheimnis?