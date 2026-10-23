🧠🛸 Das Objekt hat seine Gedanken beantwortet

In seinem Buch „Imminent“ schildert Luis Elizondo, ein ehemaliger UFO-Ermittler des Pentagons, eine Begegnung im Hudson Valley aus dem Jahr 1982, bei der ein bumerangförmiges Objekt auf den Gedanken eines Autofahrers zu reagieren schien.

Der namentlich nicht genannte Zeuge beobachtete das Objekt aus seinem Auto heraus im Hudson Valley im Bundesstaat New York. Laut Elizondo wünschte sich der Fahrer in Gedanken, das Flugobjekt möge näher kommen, damit er es besser betrachten könne.

Daraufhin änderte das Objekt seinen Kurs und bewegte sich direkt auf das Fahrzeug zu.

Als die Neugier in Angst umschlug, nahm der Zeuge nach eigenen Angaben eine Botschaft in seinem Geist wahr: „Hab keine Angst.“ Elizondo ordnet diese Begegnung in einen Kontext mit weiteren Berichten ein, in denen Zeugen den Eindruck hatten, dass „unidentifizierte anomale Phänomene“ (UAP) ihre Absichten erahnten oder ohne Worte mit ihnen kommunizierten.

Der Bericht beweist nicht, dass der Gedanke des Fahrers tatsächlich die Kursänderung bewirkt hat. Er gibt lediglich die Interpretation des Zeugen für eine Abfolge von Ereignissen wieder, die er als unmittelbar und persönlich empfand: ein geheimer Wunsch, ein sich näherndes Flugobjekt und eine beruhigende Botschaft, die ohne jedes Geräusch wahrgenommen wurde.

War das zeitliche Zusammentreffen ein Zufall, eine psychologische Reaktion auf die Angst oder eine Interaktion zwischen dem Zeugen und dem Objekt?

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.