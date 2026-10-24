🌊 Video zeigt einen Wasserfall der aus den Wolken fällt (Video)

Eine spektakuläre natürliche Illusion in der Höhle „Casa de Pedra“ im brasilianischen Bundesstaat São Paulo sorgt derzeit im Internet für Aufsehen: Herabfallendes Wasser scheint dabei direkt aus den Wolken über dem gewaltigen Höhleneingang zu strömen.
Die Aufnahmen, die von dem brasilianischen Outdoor-Enthusiasten Giba Morais stammen, zeigen einen feinen Wasserstrom, der von einem Felsvorsprung herabfällt, während sich ein farbenprächtiger, regenbogenartiger Bogen am Himmel spannt.
Das außergewöhnliche Zusammenspiel von Wasser, Sonnenlicht und Kamerawinkel erweckt den Eindruck, als würde ein Wasserfall direkt aus den Wolken herabstürzen.
Die in Iporanga (Bundesstaat São Paulo) gelegene „Casa de Pedra“ ist für ihren monumentalen Felseingang und den sie umgebenden Atlantischen Regenwald bekannt.
Untersuchungen der Universität São Paulo ergaben, dass der Höhleneingang eine Höhe von etwa 197 Metern aufweist.
Dieses beeindruckende Naturschauspiel führt vor Augen, wie Licht und Wasser zusammenwirken können, um – ganz ohne digitale Effekte – außergewöhnliche visuelle Phänomene zu erzeugen.
A spectacular natural illusion at Casa de Pedra Cave in São Paulo, Brazil, has captured attention online, with falling water appearing to pour directly from the clouds above the enormous cave entrance.
The footage, recorded by Brazilian outdoor enthusiast Giba Morais, shows a fine stream of water descending from the rocky overhang as a colourful rainbow-like arc stretches across the sky. The unusual combination of water, sunlight and the camera angle creates the impression of a waterfall falling from the clouds.
Located in Iporanga, in Brazil’s São Paulo state, Casa de Pedra is renowned for its monumental rock entrance and surrounding Atlantic Forest. The cave’s entrance was measured at approximately 197 metres high in research by the University of São Paulo.
The striking scene is a reminder of how light and water can combine to create extraordinary natural displays, without the need for digital effects.
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— Arabian Daily (@arabiandailys) October 22, 2026
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