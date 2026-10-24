🌊 Video zeigt einen Wasserfall der aus den Wolken fällt (Video)

Eine spektakuläre natürliche Illusion in der Höhle „Casa de Pedra“ im brasilianischen Bundesstaat São Paulo sorgt derzeit im Internet für Aufsehen: Herabfallendes Wasser scheint dabei direkt aus den Wolken über dem gewaltigen Höhleneingang zu strömen.

Die Aufnahmen, die von dem brasilianischen Outdoor-Enthusiasten Giba Morais stammen, zeigen einen feinen Wasserstrom, der von einem Felsvorsprung herabfällt, während sich ein farbenprächtiger, regenbogenartiger Bogen am Himmel spannt.

Das außergewöhnliche Zusammenspiel von Wasser, Sonnenlicht und Kamerawinkel erweckt den Eindruck, als würde ein Wasserfall direkt aus den Wolken herabstürzen.

Die in Iporanga (Bundesstaat São Paulo) gelegene „Casa de Pedra“ ist für ihren monumentalen Felseingang und den sie umgebenden Atlantischen Regenwald bekannt.

Untersuchungen der Universität São Paulo ergaben, dass der Höhleneingang eine Höhe von etwa 197 Metern aufweist.

Dieses beeindruckende Naturschauspiel führt vor Augen, wie Licht und Wasser zusammenwirken können, um – ganz ohne digitale Effekte – außergewöhnliche visuelle Phänomene zu erzeugen.