🌐 🎭 Realität oder nur Benutzeroberfläche?

Der Bildschirm weiß nicht, dass er ein Bildschirm ist. Die Figur glaubt, ihre Welt enthalte alles.

Thomas Campbell schlägt eine beunruhigende Möglichkeit vor: dass unsere physische Realität eine auf Informationen basierende Erfahrung ist und das Bewusstsein Teil eines umfassenderen Systems darstellt.

In seinem Modell wäre das, was wir berühren, sehen und woran wir uns erinnern, mit der Benutzeroberfläche einer Simulation vergleichbar. Die Szenerie hätte zwar Regeln und Grenzen, doch das, was diese Szenerie erlebt, müsste nicht zwangsläufig auf sie beschränkt sein.

Aus dieser Perspektive käme die Erkundung anderer Bewusstseinszustände einer Veränderung des Informationsflusses gleich, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Auf diese Weise interpretiert Campbell seine subjektiven Erfahrungen; sie stellen keinen experimentellen Beweis für andere Realitäten dar.

Der weniger spektakuläre Teil seines Ansatzes ist ebenso wesentlich: zu wachsen, Empathie zu entwickeln und unsere Entscheidungen zu überdenken. In seinem Modell dient die Erfahrung – ungeachtet des Rätsels um ihren Ursprung – einem Lernzweck.

Die Frage, die er offen lässt, geht über die nach dem Erbauer der Szenerie hinaus: Was sind wir im Verhältnis zu ihr?

Eine Benutzeroberfläche kann dir eine ganze Welt zeigen, ohne zu offenbaren, wie sie beschaffen ist.