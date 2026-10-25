🛸 👽 Die Freigabe einer UFO-Akte des Pentagons enthüllt, dass die Regierung in Roswell „nicht-menschliche Leichen“ beschlagnahmt hat

Das Pentagon hat am Freitag eine neue Charge freigegebener UFO-Akten veröffentlicht – und darin befindet sich eine eidesstattliche Zeugenaussage, die die Regierung zum ersten Mal offiziell darüber informiert, was 1947 in Roswell geschah: nicht nur Trümmer, sondern auch „nicht-menschliche Körper“.

Das Dokument, das Teil der siebten Tranche von Akten ist, die im Rahmen der Transparenzrichtlinie der Trump-Regierung freigegeben wurden, enthält die Aussage eines nicht namentlich genannten Offiziers, der im Juli 1947 auf dem Roswell Army Air Field ein „eiförmiges“ Flugobjekt und mehrere Leichen in einem bewachten Hangar gesehen haben will.

Obwohl der Name des Zeugen in der freigegebenen Akte geschwärzt ist, deuten Medienberichte und die einzigartigen Details des Dokuments stark darauf hin, dass es sich bei der Aussage um Walter G. Haut handelt , den damaligen Pressesprecher des Stützpunkts, der im Jahr 2005 verstarb.

Was der Zeuge beschrieb

Laut der freigegebenen eidesstattlichen Erklärung – unterzeichnet am 26. Dezember 2002, mehr als fünf Jahrzehnte nach den Ereignissen – wurde der Offizier vom Kommandanten des Stützpunkts, Oberst William Blanchard, zu einer Einrichtung namens Gebäude 84 oder Hangar P-3 gebracht , wo das geborgene Material aufbewahrt wurde.

„Ich bin überzeugt, dass es sich bei dem, was ich persönlich beobachtet habe, um eine Art Flugobjekt und dessen Besatzung aus dem Weltraum handelte“, erklärte der Zeuge in dem Dokument.

Das Flugobjekt wurde als etwa 3,5 bis 4,5 Meter lang und 1,8 Meter breit beschrieben , mit metallischer Oberfläche und ohne Fenster, Flügel, Leitwerk oder Fahrwerk. Das Material wurde als „papierdünn und dennoch extrem widerstandsfähig“ charakterisiert – eine Beschreibung, die seit Jahrzehnten in der Roswell-Mythologie kursiert.

Noch bedeutsamer ist jedoch die Aussage des Zeugen, er habe Leichen unter einer Plane aus Segeltuch gesehen.

„Aus der Ferne konnte ich unter einer Plane zwei Leichen erkennen“, heißt es in der Erklärung. „Nur die Köpfe ragten über die Plane hinaus, und ich konnte keine Gesichtszüge erkennen. Die Köpfe wirkten größer als normal, und die Kontur der Plane ließ auf die Größe eines zehnjährigen Kindes schließen.“

Die Leichen sollen etwa 1,20 Meter groß gewesen sein und unverhältnismäßig große Köpfe gehabt haben. Angeblich wurde am Fuße des Berges eine provisorische Leichenhalle errichtet, um die sterblichen Überreste aufzubewahren; was danach mit ihnen geschah, geht aus der freigegebenen Akte jedoch nicht hervor.

Die Titelgeschichte, laut Akten

Das Dokument schildert auch, wie die bekannte Erklärung mit dem „Wetterballon“ zustande kam. Laut Aussage fand am 8. Juli 1947 um 7:30 Uhr eine Besprechung statt, in der die Verantwortlichen zwei Absturzstellen erörterten: ein Trümmerfeld etwa 120 Kilometer nordwestlich von Roswell und eine bedeutendere Absturzstelle rund 65 Kilometer nördlich, an der sich die Flugkörper und die Leichen befanden.

Die Gruppe diskutierte angeblich darüber, ob die Entdeckung eines außerirdischen Raumschiffs öffentlich gemacht werden sollte. Ein Vorschlag sah vor, die weniger wichtige Fundstelle der Trümmer auf der Ranch bekannt zu machen, um die Aufmerksamkeit von der nördlichen Fundstelle abzulenken, da Zivilisten und Medien bereits involviert waren.

Gegen 9:30 Uhr wurde der Zeuge angewiesen, eine von Blanchard diktierte Pressemitteilung zu verfassen, in der die Bergung einer „fliegenden Scheibe“ verkündet wurde. Major Jesse Marcel wurde beauftragt, Material zum Carswell Army Air Field in Texas zu fliegen – Material, das laut Aussage später mit Trümmern eines Wetterballons vertauscht wurde .

Eine separate Behauptung eines ehemaligen Insiders

Die Veröffentlichung der Akte erfolgte nur wenige Tage, nachdem Jay Stratton , der erste Leiter der UAP-Taskforce des Pentagons, seine Memoiren veröffentlicht hatte, in denen er behauptete, in Roswell seien nicht-menschliche Körper geborgen worden. In „ Out of the Shadows“ zitiert Stratton eine anonyme Quelle, die ihm mitgeteilt habe, einige der Wesen seien „bei ihrer Ankunft tot“ gewesen, während andere angeblich noch gelebt hätten, aber später gestorben seien, nachdem sie Nahrung oder Kontakt verweigert hätten.

Strattons Behauptungen wurden, wie die Aussagen in der neu freigegebenen Akte, nicht unabhängig überprüft. Das Büro des Pentagons zur Aufklärung von Anomalien in allen Domänen kam in einem Bericht aus dem Jahr 2024 zu dem Schluss, dass es keine verifizierbaren Beweise dafür gefunden hat, dass die US-Regierung außerirdische Technologie geborgen oder Reverse-Engineering-Programme durchgeführt hat.

Die Roswell-Frage bleibt vorerst unverändert seit 78 Jahren: brisante Zeugenaussagen auf der einen Seite, offizielle Dementis und Spekulationen auf der anderen. Neu ist, dass die Zeugenaussagen nun aus einer Regierungsveröffentlichung stammen – geschwärzt, unbestätigt, aber offiziell freigegeben.

Das Schicksal der mutmaßlichen Überreste, der Verbleib der Gegenstände in Gebäude 84 und die Identität des Zeugen bleiben in den Akten unbeantwortet. Ob dies eine Enthüllung darstellt oder nur eine weitere Facette derselben Geschichte, hängt davon ab, was – falls überhaupt etwas – als Nächstes geschieht.