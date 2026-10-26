📍🗺️ Verbotene Archäologie: Wer setzt die Menschheit alle 12.000 Jahre zurück? Die Schallfrequenz, Tempel, Städte und Strassen unter der Erde vergraben

Die menschliche Zivilisation könnte im Laufe der Geschichte mehrfach „zurückgesetzt“ worden sein. Dieser Verschwörungstheorie zufolge wird das Ende einer Ära nicht zwangsläufig durch Meteoriten, Vulkane oder Kriege herbeigeführt, sondern durch das Eingreifen einer höheren Intelligenz.

Manche bezeichnen sie als Götter, andere als den Demiurgen, den Architekten oder eine Elite, die über eine Technologie verfügt, die der unseren um Jahrtausende voraus ist.

Der Mechanismus dahinter ist erschreckend: eine Technologie, die auf Schallfrequenzen und Schwingungen basiert und in der Lage ist, die Stabilität des Bodens selbst zu verändern.

Innerhalb weniger Minuten verliert der Untergrund seine Festigkeit und verwandelt sich in eine schlammartige Masse. Tempel, Gebäude, Straßen und ganze Städte beginnen zu versinken und verschwinden unter Tonnen von Erde und Sedimenten.

Anschließend verfestigt sich der Boden wieder. Die Bauwerke bleiben über Jahrtausende hinweg begraben, wodurch die Spuren einer früheren Zivilisation verborgen bleiben.

Lange Zeit später entsteht auf diesen Ruinen eine neue Menschheit, die ihre Welt wiederaufbaut – in dem Glauben, sie sei die erste hochentwickelte Zivilisation auf der Erde.

Alte Überlieferungen von Sintfluten, zerstörten Städten und gewaltigen Katastrophen finden sich in Kulturen auf verschiedenen Kontinenten. Im Kontext dieser Theorie wären diese Erzählungen Fragmente des kollektiven Gedächtnisses einer untergegangenen Welt.

Die Frage ist beunruhigend: Wie viele Zivilisationen könnten vor unserer existiert haben? Wie viele Bauwerke liegen noch immer unter unseren Füßen verborgen? Und warum berichten so viele alte Legenden von einer zerstörten Welt und einer Menschheit, die gezwungen war, ganz von vorn zu beginnen?

Die Theorie verortet diese vermeintlichen „Neustarts“ in Zyklen von 12.000 Jahren. Sollte ein solcher Zyklus tatsächlich existieren, könnte unsere Zivilisation möglicherweise auf einen weiteren Wendepunkt zusteuern. Das vielleicht größte Rätsel der Menschheit ist nicht, wie wir unsere Zivilisation aufgebaut haben, sondern wie oft wir bei null anfangen mussten.

Wichtiger Hinweis: Die Hypothese von technologischen Neustarts alle 12.000 Jahre und der Nutzung von Schallfrequenzen, um Städte zu begraben, stützt sich nicht auf fundierte wissenschaftliche Belege.

Berichte über Sintfluten sowie vergrabene Strukturen haben unterschiedliche Ursprünge und lassen sich archäologisch und geologisch erklären.

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“