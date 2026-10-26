🛸🌍 Könnte ein anderer Zweig der Menschheit über Technologien verfügen, die weit über das hinausgehen, was wir kennen?

Im „Danny Jones Podcast“ regt Gastgeber Danny Jones den Filmemacher Darcy Weir dazu an, eine alternative Erklärung für UFO-Sichtungen in Betracht zu ziehen:

Könnten einige dieser Begegnungen statt mit Besuchern von einem anderen Planeten mit Menschen zu tun haben, deren Zivilisation einen völlig anderen Entwicklungsweg eingeschlagen hat?

Jones verweist auf die enormen technologischen Unterschiede, die bereits heute unter den Menschen auf der Erde bestehen. Er wirft die Frage auf, ob es einen weiteren Entwicklungssprung jenseits unserer modernen Gesellschaft geben könnte – eine Gruppe, die so weit fortgeschritten ist, dass die meisten von uns ihre technologischen Möglichkeiten nicht einmal als solche erkennen würden.

Weir bringt diesen Gedanken mit der Hypothese einer „abgespaltenen Zivilisation“ (Breakaway Civilization) in Verbindung. Dieser Theorie zufolge hat sich eine Gruppe von der übrigen Menschheit gelöst und eine wesentlich schnellere Entwicklung durchlaufen.

Jones zieht zudem in Betracht, ob Überlebende einer uralten Zivilisation Wege gefunden haben könnten, verborgen zu bleiben.

Die Diskussion ist zwar spekulativ, doch die zentrale Frage ist eindeutig: Wenn die Menschen hinter einem unbekannten Flugobjekt tatsächlich Menschen wären – ließe sich dies an ihrer Technologie oder ihrem Verhalten erkennen?

Diese Perspektive verlagert den Fokus des Rätsels: Es geht nicht mehr darum, wie eine andere Spezies die Erde erreichen konnte, sondern darum, wie viel von der Geschichte der Menschheit möglicherweise vor der Öffentlichkeit verborgen geblieben ist.

Was würde bei einer Begegnung eine hochentwickelte menschliche Zivilisation von außerirdischen Besuchern unterscheiden?

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