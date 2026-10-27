😈 Was plündert die Hühnerställe?

🐾🐔 Ein blasses Wesen mit langem Schwanz hat ein Rätsel um Vorfälle auf einem Bauernhof nahe der US-Grenze in eine Geschichte über ein mysteriöses Geschöpf verwandelt.

Der mexikanische UFO-Forscher Jaime Maussan untersucht Berichte aus dem Juárez-Tal im Bundesstaat Chihuahua – auf der anderen Seite des Rio Grande, gegenüber der Region um El Paso. Er berichtet, dass ein unbekanntes Raubtier Hühner, Truthähne und Kaninchen reißt, und beschreibt es als ungewöhnlich flink.

Die Schilderungen zum Aussehen des Wesens sind nicht einheitlich. Einige Zeugen berichten von einem kleinen, haarlosen, menschenähnlichen Geschöpf.

Aufnahmen, die von Maussans Team verbreitet wurden, zeigen ein blasses Tier, das sich auf vier Beinen fortbewegt und einen langen Schwanz hat. Diese Beschreibungen sollten jedoch nicht als gesicherte Übereinstimmung betrachtet werden.

Maussan zieht die Möglichkeit eines interdimensionalen Ursprungs in Betracht, betont jedoch, dass er das Wesen nicht als „außerirdisch“ bezeichnet.

Dies ist seine persönliche Spekulation zu den vorliegenden Berichten. Im Oktober 2026 erklärten die Behörden beiderseits der Grenze, dass ihnen keine entsprechenden offiziellen Meldungen vorlägen.

Ob es sich um ein Raubtier, ein Tier mit ungewöhnlichem Aussehen oder etwas gänzlich Unbekanntes handelt – die Geschichte könnte eine völlig unterschiedliche Wendung nehmen.

An welches Tier denken Sie, wenn Sie von einem solchen Körperbau und einem langen Schwanz hören?