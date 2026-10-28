👽 🛸 Drei Meilen langer Zugang zu einer unterirdischen Stadt auf dem Mars entdeckt! Stadt der alten Außerirdischen? (Video)

Datum der Entdeckung: 11. Oktober 2026. Fundort: Mars. Quellkarte: https://explore-mars.esri.com/

Scott Waring berichtet: Beim Betrachten einer neuen Marskarte stieß ich auf einen riesigen, etwa 5 mal 1,5 Kilometer großen Eingang am Grund eines Kraters.

Er wirkt sehr alt, nicht Tausende, sondern Millionen von Jahren, und scheint längst verlassen zu sein. Möglicherweise diente er als Eingang zu einer unterirdischen Stadt, in der Leben leichter existieren konnte als auf der heißen Marsoberfläche.

Nicht alle Lebensformen benötigen Sauerstoff zum Überleben, doch Komfort hat für höhere Intelligenzen stets höchste Priorität.

Zusammenfassung des Videos.

In dem Video geht es um eine angebliche Entdeckung auf dem Mars:

Auf Satellitenbildern / Kartenmaterial (es wird auf explore-mars.esri.com verwiesen) soll ein ca. 3 Meilen (ca. 4,8 km) großes torartiges Gebilde / Eingang zu sehen sein.

Der Kanal deutet das als Eingang zu einer unterirdischen Stadt und bringt es in Zusammenhang mit Ancient Aliens / antiken Alien-Städten.

Es wird im typischen UFO / UAP / Paranormal-News-Stil spekuliert, ob es sich um einen künstlichen, von einer außerirdischen Zivilisation geschaffenen Zugang handelt und ob die NASA/Behörden solche Strukturen verbergen.

Fazit: Klassisches Mystery-UFO-Video ohne wissenschaftliche Bestätigung – es interpretiert eine geologische Formation auf Mars-Bildern als künstliches Tor zu einer unterirdischen Stadt.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Video: