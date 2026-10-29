⚠️ Erdbeben in Sizilien: Tsunami-Warnung nach 30 Beben nahe Palermo

Titelbild: Eine Karte aller Erdbeben in der Region seit dem 1. Januar 2025.

In der Region Sizilien in Süditalien ereigneten sich über Nacht (24.10.) rund 30 Nachbeben nach einem starken Beben der Stärke 5,5.

Die Erschütterungen ereigneten sich in der Nähe von Palermo. Das stärkste Beben erreichte eine Magnitude von 5,5 und ereignete sich gestern gegen 12:19 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum lag im südlichen Tyrrhenischen Meer nordwestlich der Äolischen Inseln. Über Nacht wurden etwa 30 Nachbeben registriert.

Nach einer Tsunamiwarnung der Stufe Orange, die inzwischen aufgehoben wurde, wurden in Palermo, der Hauptstadt Siziliens, und in Messina Schulen und Regierungsgebäude evakuiert. Aus Angst vor Gebäudeeinstürzen strömten die Anwohner auf die Straßen, während die Behörden die Häuser auf strukturelle Schäden überprüften.

Das Erdbeben wurde zunächst mit einer Stärke von 5,0 angegeben, diese Angabe hat sich inzwischen auf 5,5 erhöht. Zuvor hatte sich gestern um 11:51 Uhr ein Beben der Stärke 4,3 ereignet. Bis zu zehn weitere Erdbeben in der Region erreichten gestern eine Stärke von mindestens 3.

Laut Experten steht der Erdbebenschwarm im Zusammenhang mit der afrikanischen tektonischen Platte, die unter dem Mittelmeer gegen die eurasische Platte drückt und dadurch Druck auf die Erdkruste um Sizilien ausübt.

Der Seismologe Nicola Alessandro Pino sagte gegenüber Fanpage.it: „Eine bekannte seismische Zone wurde aktiviert, die mit der Kompression der afrikanischen Platte auf der eurasischen Platte zusammenhängt.“

Hinweis:

Das Erdbeben der Stärke 5,5 vor der Küste Siziliens hatte sein Epizentrum 62 km von Malfa (ME), 63 km von Leni (ME), 66 km von Santa Marina Salina (ME) und in einer Tiefe von 9 km.

Das italienische Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie erklärt: „Betrachtet man die Karte, die die seismische Aktivität von 1985 bis heute zeigt, so ist die seismische Aktivität in diesem Gebiet häufig, mit zahlreichen Ereignissen mit einer Magnitude von mehr als 4,0, wie beispielsweise die vom 7. Februar 2025 (Mw 4,7) und vom 7. September 2009 (Mw 4,7).“

„Im Gebiet des Äolischen Archipels ereigneten sich auch Ereignisse von größerer Größenordnung, die durch sehr große Hypozentraltiefen (bis zu Hunderte von Kilometern) gekennzeichnet waren und mit dem Subduktionsprozess in Zusammenhang standen, wie beispielsweise das Ereignis vom 5. Mai 2004 (Mw 5,3), das in einer Tiefe von 255 km stattfand.

„Vor kurzem, im März 2026, ereignete sich südlich des von diesen Ereignissen betroffenen Gebiets eine seismische Sequenz mit etwas mehr als 50 Erdbeben, etwa 15 km westlich von Alicudi.“

„Das stärkste Erdbeben mit einer Magnitude von ML 4,6 (Mw 4,7) ereignete sich in der Nacht vom 21. März 2026.“