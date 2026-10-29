👽 🛸 Mysteriöse schwarze Dreiecke wurden mit 1.800 Meilen pro Stunde über geheimen US-Militärbasen gesichtet, wie aus den neuesten UFO-Akten hervorgeht

Mysteriöse schwarze dreieckige Objekte, die Geschwindigkeiten von bis zu 1.800 Meilen pro Stunde erreichten und keine Kondensstreifen hinterließen, wurden im vergangenen Jahr mindestens dreimal über geheimen US-Militärbasen gesichtet, wie aus einer neu freigegebenen Tranche von Regierungsakten über UFOs vom Freitag hervorgeht.

Die Sichtungen lösten Besorgnisse um die nationale Sicherheit aus, und es bleibt unklar, ob die Objekte aus anderen Nationen stammen, wie aus geschwärzten Akten über unidentifizierte anomale Phänomene hervorgeht, die am Freitag von der Trump-Administration veröffentlicht wurden.

Die Sichtungen der Dreiecke gaben Anlass zur Sorge, sowohl wegen der fortschrittlichen Technologie, die sie offenbar verwendeten, als auch wegen des Standorts – über streng geheimen Testgeländen der US-Regierung für neue Technologien. Aus Sicherheitsgründen wurden der genaue Ort und die Daten der Sichtungen geschwärzt.

Die von der Regierung veröffentlichten Skizzen zeigen das schwarze, dreieckige Objekt über einem Berggebiet. Es wurden keine Fotos zur Verfügung gestellt.

Die Objekte bewegten sich mit einer Geschwindigkeit von 1,5 Meilen in drei Sekunden, was 1.800 Meilen pro Stunde entspräche, wie Beobachter in einem FBI-Bericht zu dem Vorfall festhielten.

Die mysteriösen Dreiecke gaben keine Geräusche von sich, zeigten keine Abgase und gaben bei Abtastung mit einem Wärmebildgerät ein gleichmäßiges Wärmesignal ab – im Gegensatz zu einem Flugzeug oder einer Drohne, die an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel am Triebwerk, ein höheres Signal abgeben würden.

Laut den Akten, die im Rahmen der Initiative „Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters“ der Trump-Regierung veröffentlicht wurden, bewegte es sich „mit einer Geschwindigkeit, die Beobachter als so hoch wie die eines Kampfjets beschrieben“.

„Das Äußere präsentierte sich als eine durchgehende (nahtlose), strukturlose Oberfläche ohne erkennbare strukturelle Diskontinuitäten, Antriebsöffnungen, Lufteinlassstrukturen, aerodynamische Steuerungselemente oder Cockpitmerkmale“, hieß es in einem Memo des Kriegsministeriums über eine weitere Sichtung eines Dreiecks.

Die beiden Hauptzeugen berichteten von keinen physiologischen Auswirkungen, heißt es in dem Memo. Es gab keine Berichte über Symptome wie Desorientierung, Übelkeit, Kopfschmerzen, Gedächtnislücken oder andere anomale Sinnesphänomene.

Regierungsbeamte schlossen aus, dass es sich bei den Objekten um amerikanische Technologie handele, und es bestehen Zweifel daran, ob es sich um ausländisches Eigentum handele, da es keine bekannten Länder mit derart fortgeschrittenen technischen Fähigkeiten gebe.

Die Veröffentlichung am Freitag war die siebte Tranche von Akten , die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden; weitere würden folgen, teilten Regierungsbeamte einer kleinen Gruppe von Journalisten mit, die sie am Donnerstag informierten.

Die Veröffentlichung der Akten erfolgt im Rahmen von Präsident Trumps Versprechen einer transparenteren Regierung. Frühere Veröffentlichungen enthüllten bereits andere gemeldete Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte, doch keine der Akten lieferte bisher einen endgültigen Beweis für außerirdisches Leben.

Die am Freitag veröffentlichten Dokumente umfassen eine Vielzahl von Themen, darunter auch solche über die beliebte Reality-Show „Skinwalker Ranch“ des History Channel.

Die 512 Hektar große Ranch befindet sich in Utah und ist berüchtigt als Hotspot für UFO-Sichtungen, Tierverstümmelungen und unerklärliche paranormale Phänomene.

Die Akten enthüllten, dass die Regierung 2010 auf der Ranch Haarproben gesammelt hatte, nachdem ein Rancher berichtet hatte, einen Skinwalker auf dem Gelände gesehen zu haben und von seinen Hunden durch einen Stacheldrahtzaun gejagt zu haben. Die Haare wurden vom Drahtzaun entfernt und einer DNA-Analyse unterzogen.

Anwesende berichteten, eine „schwarze, schattenhafte Gestalt“ gesehen zu haben.

Weitere Sichtungen betrafen „hundeähnliche Wesen, die auf zwei Beinen liefen, unnatürliches tierisches Heulen/Schreien, kleine Menschen, prähistorische Vögel und eine Made von etwa 8 Fuß Länge“.

Ein Skinwalker ist eine bösartige, heimtückische Hexe in der Navajo-Kultur, die sich als Tier verkleiden kann.

Bis Mai 2010 hatten die Behörden mindestens 25 Personen befragt, darunter einen Ureinwohner der Region, örtliche Polizisten, Viehzüchter, Mitglieder der Mormonenkirche und den Leiter des örtlichen Fisch- und Wildtierdienstes.

Sie alle berichteten von Begegnungen aus erster Hand mit einem Skinwalker.

Die Akten untersuchen auch nicht identifizierte Sichtungen rund um die kalifornische Insel Catalina und enthüllen ein NASA-Dokument aus den 1960er Jahren, das Anweisungen gibt, was zu tun ist, wenn man mit Weltraumfragmenten in Kontakt kommt.

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