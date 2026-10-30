📌 📜 Verbotene Archäologie: Rätselhafte Linien, die vor 1.500 Jahren in eine Säule eingraviert wurden

🔥 Gerasa, Jordanien: Rätselhafte Linien, die vor 1.500 Jahren in eine Säule eingraviert wurden.

In Gerasa, Jordanien, weist eine antike Kalksteinsäule tiefe, parallele Rillen auf, die von einem außergewöhnlich präzisen Steinbearbeitungsverfahren zeugen.

Das Stück steht im Zusammenhang mit der Wiederverwendung von Baumaterialien in der Spätantike. Sägen und Schleifmittel gehörten bereits zum Repertoire antiker Steinbearbeitungstechniken; der genaue Mechanismus, der zur Entstehung dieser Spuren führte, bedarf jedoch noch spezifischer archäologischer Belege.

Besonders bemerkenswert ist, dass der Schnitt nicht zu Ende geführt wurde. Dadurch blieben die Linien auf der Oberfläche sichtbar und erlauben uns einen Blick auf die Spuren einer Arbeit, die vor Jahrhunderten unterbrochen wurde.

Der Stein bewahrt diese Spuren. Die Herausforderung besteht nun darin, die Technologie zu rekonstruieren, durch die sie entstanden sind.

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Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“