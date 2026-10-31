🐉 ☄️ Wer ist die geheimnisvolle Frau, die mit der Sonne bekleidet ist?

Offenbarung 12 beschreibt eine außergewöhnliche Vision: eine Frau, die auf dem Mond steht und mit zwölf Sternen gekrönt ist, während ein siebenköpfiger Drache ihr Kind bedroht.

Christen haben diese Frau unterschiedlich gedeutet – etwa als Maria, als Israel oder als das Volk Gottes.

Stellen Sie sich nun vor, Sie würden diese Vision als ein buchstäbliches Ereignis am Himmel miterleben.

Eine gewaltige Frau erhebt sich über dem Mond. Hinter ihr fegt ein purpurroter Drache Sterne vom Himmel, die daraufhin auf die Erde herabfallen.

Es handelt sich hierbei um eine fiktive kosmische Rekonstruktion, nicht um ein astronomisches Ereignis.

Wen stellt die Frau Ihrer Meinung nach dar – und welche Rolle spielt der Drache tatsächlich in dieser Vision?