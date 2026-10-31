👽 🛸 Mysteriöses pillenförmiges UFO von Piloten über Mittelamerika gefilmt

Piloten, die über Ohio flogen , kontaktierten die Flugsicherung, nachdem sie ein seltsames Objekt in der Nähe ihres Flugzeugs gesichtet hatten, nur um die Mitteilung zu erhalten, dass auf dem Radar nichts zu erkennen sei.

In einem Bericht, der am 26. Oktober auf der Webseite des National UFO Reporting Center (NUFORC) veröffentlicht wurde, wurde ein silbernes, pillenförmiges UFO beschrieben, das beim Annähern des Flugobjekts fast stillzustehen schien.

Ein Pilot fertigte ein Foto des Objekts an , das er in einem anschließenden Interview mit NUFORC-Ermittler Ben Hansen beschrieb. Die Begegnung ereignete sich am 16. August.

„Die Oberfläche war silbern und hochglänzend , wie reines, poliertes Metall“, heißt es im Bericht des Ermittlers, in dem der Pilot lediglich als „J.“ identifiziert wurde.

„J beschrieb die UAP als gleichmäßig, pillenförmig. Es gab keine Verformungen oder Falten an der Oberfläche, und sie war auch nicht nach unten hin verjüngt“, schrieb Hansen.

Die Besatzung sah weder auf ihrem Kollisionswarnsystem noch in ihrer Flugverfolgungs-App andere Flugzeuge. Laut Bericht bestätigten ihnen auch die Fluglotsen des Cleveland Centers, dass keine Flugzeuge oder unidentifizierten Objekte auf dem Radar zu sehen waren.

J glaubte, das Objekt könnte aus Gewitterwolken stammen, zwischen denen die Piloten hindurchfliegen wollten.

Er stellte die Frage, ob ein Ballon unter diesen Bedingungen hätte überleben können, und berichtete, dass ihr eigenes Flugzeug nach dem Eintritt in die Wolken Vereisung der Triebwerke und mäßige Turbulenzen erlebt habe.

Das NUFORC bestätigte, dass die Federal Aviation Administration (FAA) kein Objekt auf dem Radar erfasst und keine Übereinstimmungen in der Datenbank für geplante Ballonstarts gefunden hat.

„Zusammen mit der Einschätzung des Zeugen, dass das Objekt mindestens 30 Fuß hoch und gleichmäßig geformt war und sich weder oben noch unten verjüngte, stellt dies die Ballontheorie in Frage“, sagte Hansen in dem Bericht .

Gegen 20 Uhr ET gaben die Piloten an, eine Höhe von 41.000 Fuß erreicht zu haben und sich einem großen Gewitter zu nähern, dessen Wolken bis zu 55.000 Fuß hoch aufstiegen.

Sie beschlossen, durch eine Lücke zwischen denWolken waren der sicherste Weg.

In diesem Moment entdeckte J ein seltsames Objekt vor ihnen, etwas über ihrem Flugzeug.

Zunächst berichtete er, es sei etwa fünf Meilen entfernt, schätzte die Entfernung später aber eher auf zwei oder drei Meilen.

Die Piloten schätzten, dass das Objekt in einer Höhe von etwa 43.000 Fuß flog, in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war und links an ihnen vorbeiflog.

Zunächst fragte er sich, ob es sich um einen Wetterballon handelte. Doch die gleichmäßige Form ohne Verjüngung am unteren Ende ließ ihn diese Erklärung bezweifeln.

Seine Oberfläche sah aus wie hochglanzpoliertes Metall. J glaubte, seine Helligkeit rühre daher, dass…indem es Sonnenlicht reflektiert, anstatt eigenes Licht zu erzeugen.

Die Begegnung dauerte etwa zwei Minuten. Flugdaten, die er später lieferte, zeigten, dass ihr Flugzeug mit etwa 380 Meilen pro Stunde unterwegs war.

J machte mit seinem iPhone ein Foto, nachdem das Objekt an ihnen vorbeigeflogen war. Zu diesem Zeitpunkt schätzte er, dass es etwa sieben Meilen hinter dem Flugzeug war. Er betonte, dass seine Beschreibung darauf beruhte, das Objekt zuvor während der Begegnung viel näher gesehen zu haben.

Der Pilot sagte, die Art und Weise, wie sie sich dem Objekt näherten und es passierten, habe ihn an Begegnungen mit entgegenkommenden Flugzeugen erinnert, was seinen Eindruck bestärkte, dass es sich bewegte und nicht an Ort und Stelle schwebte.

ine Minute nachdem er es zum ersten Mal gesichtet hatte, kontaktierte er die Fluglotsen des Cleveland Centers, um zu fragen, ob sich Flugzeuge oder Wetterballons in der Nähe befänden.

Weder das Kollisionswarnsystem des Flugzeugs noch die Flugverfolgungs-App des Piloten zeigten etwas an. Laut J.s Aussage teilten die Fluglotsen der Besatzung außerdem mit, dass auf dem Radar in dem Gebiet, in dem sie das Objekt gesehen hatten, nichts zu sehen war.

Die Piloten beobachteten es weiter, bis es in der Ferne hinter ihnen verschwunden war.

NUFORC erklärte, der Vorfall werfe grundsätzliche Fragen darüber auf, wie die Behörden mit Meldungen über unidentifizierte Objekte in der Nähe ziviler Flugzeuge umgehen.

Die Organisation erklärte, es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass die FAA sich gemeldet habe.Diese Sichtung wurde anderen Behörden zur Durchführung paralleler Untersuchungen gemeldet, mit der Begründung, dass potenzielle Gefahren für die Luftfahrt einer genaueren Prüfung bedürfen.

Hervorgehoben wurde auch ein Dialog in der Audioaufnahme, in dem ein Fluglotse über die von den Piloten einzureichenden NUFORC-Bericht scherzte und sagte: „Vergessen Sie nicht, die Farbe des Außerirdischen anzugeben.“

NUFORC argumentierte, dass solche Reaktionen das Stigma rund um UFO-Sichtungen verstärken und Piloten davon abhalten können, Begegnungen zu melden.

Selbst wenn sich ein Objekt letztendlich als Ballon herausstellt, kann seine Anwesenheit im kontrollierten Luftraum laut der Organisation Sicherheitsbedenken hervorrufen.

Flugzeuge, die mit Hunderten von Kilometern pro Stunde fliegen, könnten leidenBei einer Kollision könnten schwere Schäden entstehen, während nicht identifizierte Überwachungsballons eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnten.

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