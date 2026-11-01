🌀 🧠 Er ist in einer anderen Dimension gefangen ist – einer Dimension, die er durch seine eigenen Experimente selbst geöffnet hat

🇲🇽🌀 Eine Theorie besagt, dass Jacobo Grinberg in einer anderen Dimension gefangen ist – einer Dimension, die er durch seine eigenen Experimente selbst geöffnet hat.

🧠 Grinberg war der Ansicht, dass die Realität ein vom Gehirn erschaffenes Hologramm sei – und dass ein gut geschulter Geist sie nach Belieben umschreiben könne. Er nannte dies die „syntergische Theorie“.

🕯️ Er wurde zuletzt am 8. Dezember 1994 gesehen, vier Tage vor seinem 48. Geburtstag. Er wollte nach Indien reisen, um dort ein Experiment zur Telepathie zwischen zwei Menschen durchzuführen, die sich an entgegengesetzten Enden der Welt befanden. Er kam dort nie an. Kurz darauf verschwand auch seine Ehefrau, Teresa Mendoza.

🚪 Hier setzt die wohl unheimlichste Theorie an: Grinberg durchschritt das „Hologramm“, das er erforschte, und blieb auf der anderen Seite gefangen – ein Gefangener seiner eigenen Entdeckungen.

🔍 Es gibt keinerlei Beweise dafür. Ebenso wenig wie für andere Theorien: etwa, dass die CIA ihn entführt hat, seine Frau darin verwickelt war oder er aus freien Stücken verschwand. 31 Jahre später weiß niemand, wo er ist.

Vielleicht ist er nie gegangen. Vielleicht können wir ihn nur einfach nicht mehr sehen.