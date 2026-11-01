🌊🔍 Untersuchung der Ostsee-Anomalie vorzeitig abgebrochen

Die Ostsee-Anomalie entzieht sich weiterhin einer vollständigen Untersuchung aus nächster Nähe; eine weitere Expedition stieß auf sich verschlechternde Bedingungen.

Der Meeresforscher Dennis Asberg berichtete, dass sein Team am 20. Oktober 2026 zum Fundort zurückkehrte und ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug (ROV) hinabließ, um das Objekt sowie den umliegenden Meeresboden zu fotografieren.

Ziel war die Erstellung eines detaillierten 3D-Modells auf Basis sich überlappender Aufnahmen – ein Verfahren, das als Photogrammetrie bezeichnet wird.

Etwa 30 Minuten nach Beginn der Arbeiten nahm der Wind zu. Da sich die Bedingungen verschlechterten und die Sicht unter Wasser ohnehin schon schlecht war, konnte das Team die Untersuchung, die mehrere Stunden in Anspruch genommen hätte, nicht abschließen. Auch geplante Probenentnahmen konnten nicht durchgeführt werden.

Asberg erklärte, dass es dem Team dennoch gelungen sei, Fotos und Videoaufnahmen von Details des Objekts zu machen. Dieses Material soll nun gemeinsam mit bereits vorliegenden Sonardaten ausgewertet werden.

Asberg möchte, dass Geologen und andere Wissenschaftler die Daten analysieren, bevor Schlussfolgerungen darüber gezogen werden, um was es sich bei dem Objekt handelt.

Nach 15 Jahren der Erforschung der Anomalie sucht er nach eigenen Angaben weiterhin nach derselben Antwort: Handelt es sich um eine natürliche Formation oder um etwas anderes?

Welche Eigenschaft der Ostsee-Anomalie sollte eine detaillierte 3D-Untersuchung Ihrer Meinung nach unbedingt enthüllen?

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