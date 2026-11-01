Bevor moderne Politiker vor Fernsehkameras auftraten, kämpften mächtige römische Familien um Burgen, Territorium und den Zugang zum Papstthron. Ihre Waffen umfassten militärische Stärke, strategische Ehen und die Besetzung von Ämtern, die Verwandte in die Institutionen brachten, die das Leben anderer Menschen bestimmten. Von Guy Anderson

Die Geschichte des Schwarzen Adels beginnt mit diesem Kampf, in dem familiärer Ehrgeiz und religiöse Autorität auf gefährliche Weise miteinander verflochten waren.

Der Name wurde mit Aristokraten in Verbindung gebracht, die das Papsttum unterstützten, nachdem italienische Truppen Rom im September 1870 erobert hatten. Ihre Weigerung, die neue politische Ordnung anzuerkennen, sicherte ihre Treue zu einem päpstlichen Hof, der sein territoriales Königreich verloren hatte.

Die Bezeichnung ist vergleichsweise jung, doch die Familien und die Methoden, mit denen sie Macht anhäuften, hatten sich über Jahrhunderte entwickelt.

Ihr Aufstieg verlief auf verschiedenen Wegen, da mittelalterliche Adelshäuser und durch päpstliche Verbindungen aufgestiegene Familien nicht unter identischen Voraussetzungen entstanden. Etablierte Dynastien wie die Orsini und Colonna bauten ihre Macht durch Landgüter, befestigte Stellungen, Militärdienst und Allianzen aus.

Andere Familien profitierten davon, dass einer ihrer Verwandten Papst wurde, wodurch sich Möglichkeiten ergaben, ein religiöses Amt in dauerhaften Reichtum und Status umzuwandeln.

Eine Burg bot mehr als nur einen imposanten Wohnsitz, denn die Kontrolle über ein Gebiet brachte Pachteinnahmen, landwirtschaftliche Erträge und Einfluss auf die umliegenden Gemeinden.

Durch Heirat konnten Ländereien zusammengeführt, Rivalitäten beigelegt oder eine Familie mit einem anderen einflussreichen Haushalt verbunden werden. Militärische Befehlsgewalt eröffnete einen weiteren Weg zum Aufstieg und machte bewaffnete Unterstützung zu einem Druckmittel in den Machtkämpfen zwischen Herrschern und rivalisierenden Fraktionen.

Das Papsttum bot etwas noch Wertvolleres – eine Institution, die Ämter verleihen, Patronage verteilen und Autorität über Grenzen hinweg legitimieren konnte. Vetternwirtschaft ermöglichte es Päpsten, Verwandte durch Ernennungen und Privilegien zu fördern und so die Stellung einer Familie weit über eine einzelne Lebenszeit hinaus zu stärken.

Die Herrschaft eines Papstes konnte mit dem Tod eines Mannes enden, während währenddessen erworbene Besitztümer und Verbindungen den nachfolgenden Generationen zur Verfügung standen.

Die Orsini und Colonna wurden in dieser Welt zu gefürchteten Rivalen, die Kirchenmänner und Militärführer stellten und gleichzeitig um Einfluss im Umland von Rom wetteiferten.

Ihre Geschichte offenbart eine aristokratische Ordnung, die von Fraktionskonflikten geprägt war, in der religiöse Politik untrennbar mit territorialen Ambitionen verbunden war. Die Gefahr entstand immer dann, wenn die Autorität einer Institution dem Vorteil eines Haushalts diente, anstatt dem der ihr unterworfenen Menschen.

Die Verbindung zum Haus Colonna erreichte den päpstlichen Thron, als Oddone Colonna 1417 unter dem Namen Martin V. zum Papst gewählt wurde. Sein Familienpalast diente ihm ein Jahrzehnt lang als Residenz, wodurch dynastischer Besitz unmittelbar in das Zentrum der päpstlichen Herrschaft gelangte.

Auch Familien wie die Borghese, Barberini, Pamphilj und Chigi erlangten enorme Bedeutung, da Angehörige ihrer Häuser den päpstlichen Stuhl bestiegen.

Die Familie Torlonia hingegen stieg später über den Finanzsektor auf – ein Beispiel dafür, wie man sich durch Geld den Zutritt zu einer aristokratischen Welt verschaffen konnte, die von alteingesessenen Geschlechtern dominiert wurde.

Ihr Aufstieg verdeutlicht, dass ein Adelsstatus auch durch Reichtum und Dienste für einflussreiche Institutionen erlangt werden konnte. Einmal etabliert, konnte eine Familie ihre Stellung durch Grundbesitz, Eheschließungen und das mit ihrem neuen Rang verbundene Prestige weiter festigen.

Diese Namen sind bis heute durch konkrete Persönlichkeiten und Institutionen präsent, was eine sichtbare Verbindung zwischen dieser Geschichte und der Gegenwart herstellt. Domenico Napoleone Orsini, Herzog von Gravina, repräsentiert den noch existierenden fürstlichen Zweig der Familie Orsini. Prospero Colonna fungiert als Präsident der „Palazzo Colonna“-Stiftung, die er 2015 gemeinsam mit seiner Ehefrau Jeanne Colonna Pavoncelli gründete.

Auch das Erbe der Familie Torlonia lebt fort – durch eine Stiftung, die von Alessandro Poma Murialdo, einem Enkel von Alessandro Torlonia, geleitet wird. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört unter anderem eine herausragende Sammlung antiker Skulpturen sowie die Villa Albani Torlonia; auf diese Weise wird ererbter Besitz mit Museen, Ausstellungen und internationalen kulturellen Beziehungen verknüpft.

Auch die Familien Ruspoli, Odescalchi, Borghese und andere historische Häuser treten bis heute als Eigentümer und Verwalter aristokratischer Anwesen in Erscheinung.

Die Verschwörung des Schwarzen Adels reicht jedoch weit über Besitztümer hinaus und umfasst verborgenen politischen und finanziellen Einfluss. Sie beschreibt alte Familiennetzwerke, die ihre Macht durch Allianzen und Institutionen sichern, nachdem ihre formalen Regierungsprivilegien geschrumpft sind.

Die zentrale These lautet, dass sich die öffentlichen Führer zwar ändern, tieferliegende Interessen ihre Position aber über Generationen hinweg erhalten.

Weitere Theorien verbinden diese Familien mit einer Fortführung der römischen Kaiserherrschaft durch religiöse, finanzielle und diplomatische Strukturen. Manche führen eine verborgene Hierarchie über der öffentlichen Führung ein, darunter den Titel „Grauer Papst“ für einen aristokratischen Strippenzieher namens Pepe Orsini, über den ich in „Verschwörungstheorien:

Von Agartha zu Zombies“ geschrieben habe. Diese Thesen erklären genau, warum der Schwarze Adel eine so prominente Stellung innerhalb der verborgenen Macht einnimmt.

Der dunkelste Teil dieser Geschichte ist die Umwandlung von Autorität in persönlichen Vorteil, insbesondere wenn ein sakrales Amt dazu beitrug, weltliche Ambitionen zu schützen. Vetternwirtschaft und ererbte Privilegien schufen Möglichkeiten für einen kleinen Kreis, Vorteile anzuhäufen, die der Bevölkerung unter ihnen nicht zugänglich waren.

Diesen Prozess zu untersuchen bedeutet, nachzuvollziehen, wie Reichtum erworben wurde, welche Entscheidungen Verwandte bereicherten und welchen Einfluss deren Nachkommen heute ausüben.

Eine Familie kann ihre offiziellen Privilegien verlieren und dennoch das Vermögen und die Beziehungen behalten, die durch diese Privilegien entstanden sind. Deshalb endet die Geschichte nicht mit der Eroberung Roms oder dem Verlust eines Hofamtes.

Die Frage, die sich von ihren Anfängen bis in die Gegenwart zieht, ist, wie Macht politische Veränderungen überdauert und ob die Betroffenen jemals eine Antwort darauf fordern können.