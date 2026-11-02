🌪️ ❄️ Etwas ungewöhnliches entfaltet sich über der Arktis (Video)

Der Polarwirbel könnte Geschichte schreiben – noch bevor der Winter überhaupt beginnt.

Über der Arktis deutet sich eine ungewöhnliche Entwicklung an: Wettermodelle legen nahe, dass das gewaltige System, das normalerweise eiskalte Luft in der Nähe des Nordpols festhält, so früh in der Saison auf ein historisch niedriges Niveau abschwächen könnte – ein Vorgang, der in dieser Form noch nie zuvor registriert wurde!

Gleichzeitig könnte ein starker El Niño weltweit zu erheblichen Veränderungen der Wettermuster führen und die ohnehin schon ungewöhnliche Ausgangslage für den kommenden Winter weiter verkomplizieren.

Sollte der Polarwirbel ausreichend an Stärke verlieren, könnte sich bitterkalte arktische Luft weit nach Süden ausbreiten – was in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien zu extremen Kälteeinbrüchen führen könnte.

Steht der Winter womöglich vor einer unerwarteten Wendung?

Über dem Nordpol braut sich etwas Ungewöhnliches zusammen: Der riesige Polarwirbel aus Kaltluft verliert zunehmend seine Form und könnte sich sogar spalten.

Meteorologin Denise Seilinger erklärt in dem Clip, wie eine Störung hoch oben in der Stratosphäre den Jetstream beeinflussen kann und ob das tatsächlich die Chance auf einen frühen Wintereinbruch in Deutschland bringt.

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