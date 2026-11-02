🚀✨ Die alten Maya und ihre Krieger mit abnehmbarem Helm: eine Ästhetik, die Hollywood in Science-Fiction verwandelte. 🗿🚀

Eine Tonfigur aus der Region Petén in Guatemala, die auf die Zeit zwischen 600 und 900 n. Chr. datiert wird, zeigt eine Gestalt mit einem abnehmbaren Helm. Ein Fundstück, das uns an die Figuren aus großen Hollywood-Produktionen erinnert.

Die Künstler der alten Maya hinterließen erstaunliche Darstellungen, die auch Jahrhunderte später noch Faszination auslösen.

Die wichtigsten Fakten zum Fund:

• Herkunft: Ausgegraben im antiken Maya-Zentrum El Perú-Waka‘ in der Region Petén (Guatemala).

• Alter: Datiert auf etwa 600–650 n. Chr. (Klassische Periode der Maya).

• Kontext: Die etwa 9 cm große Keramikfigur ist Teil einer Gruppe von 23 kleinen Statuetten, die in einer königlichen Grabkammer kreisförmig angeordnet wurden.

• Figurentyp: Es handelt sich um einen Zwergboxer mit abnehmbarem Helm, der im Rahmen ritueller Boxkämpfe eingesetzt wurde, um lebensspendenden Regen herbeizurufen.

• Die Ähnlichkeit: Der Helm besitzt eine auffällige T-förmige Visier-Struktur, die unweigerlich an die modernen Star-Wars-Rüstungen erinnert, obwohl er rein zeremonieller Natur ist und aus der präkolumbianischen Zeit stammt.

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Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“