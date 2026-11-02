🛸🦎Geheime Schlacht in Area 51: US-Soldat angeblich von reptilienartigem Alien getötet, behauptet ein Scharfschütze

Ein ehemaliger Scharfschütze der US-Armee behauptet, ein Elitesoldat sei während einer geheimen unterirdischen Schlacht mit Energiewaffen in der Nähe der Area 51 in Nevada von einem reptilienartigen Außerirdischen getötet worden.

Ein ehemaliger Scharfschütze der US-Armee behauptet, ein Elitesoldat der USA sei in einem geheimen Feuergefecht nahe der Area 51 von einem reptilienartigen Außerirdischen getötet worden. Nick Betts, Co-Moderator des Podcasts „Liberty Risk“, sagte, ein namentlich nicht genannter Veteran des Joint Special Operations Command (JSOC) habe den Vorfall während einer durchzechten Nacht in Polen ausgeplaudert.

Laut Betts wurden Elitetruppen aus Fort Bragg in North Carolina herbeigerufen und mit Hightech-Energiewaffen ausgestattet, um drei außerweltliche Eindringlinge zu jagen, die einen unterirdischen Komplex in der Nähe des legendären Ortes in Nevada gestürmt hatten .

Die Mission wurde gestartet, nachdem die streng geheime Anlage den Funkkontakt abgebrochen hatte und eine dorthin entsandte Eingreiftruppe spurlos verschwunden war.

Betts berichtete, dass das sechsköpfige Team mit einem Black-Hawk-Hubschrauber eingeflogen und tief in unterirdische Tunnel vorgedrungen sei. Doch sobald sie Kontakt mit dem außerirdischen Wesen aufnahmen, schlug das Unglück zu.

„Sie sagten, sie hätten dieses zweibeinige, leicht reptilienartige Wesen, das Finger hatte und dieses Waffensystem benutzte, verdammt noch mal erschossen“, sagte Betts.

Bevor das Team es ausschalten konnte, feuerte die Kreatur einen Energiestrahl ab. „Als sie sich von außen näherten, wurde der Typ ganz links von einer der Waffen, die sie benutzten, direkt in die Brust getroffen und starb“, sagte Betts.

Der erfahrene Scharfschütze, der im Irak und in Afghanistan gedient hatte, sagte, dass es dem Trupp gelungen sei, alle drei Reptiloiden zu töten, die Folgen jedoch unmittelbar spürbar waren.

Er behauptet, die Kommandeure hätten den Leichnam des gefallenen Soldaten vor Ort eingeäschert und dabei die Proteste seiner Einheit bezüglich seines katholischen Glaubens ignoriert. Außerdem hätten sie eine falsche Geschichte erfunden, wonach er bei einer Übungsexplosion ums Leben gekommen sei.

Betts beschrieb die Anlage als etwas, das aus dem Science-Fiction-Blockbuster Independence Day stammen könnte, mit biometrischen Handscannern, Iris-Lesegeräten und gläsernen Aussichtsplattformen, die weit über das technologische Niveau des Pentagons hinausgehen.

Obwohl die Geschichte bei einem Drink erzählt wurde, beteuert Betts, dass ihm erst am nächsten Morgen um 6 Uhr klar wurde, wie bitterernst die Lage war, als ihn ein zweiter JSOC-Veteran, der angeblich an der Operation beteiligt war, konfrontierte.

„Ich hätte es auf den Wein geschoben, wenn ich nicht morgens um 6 Uhr gegen eine verdammte Wand geschleudert worden wäre“, sagte Betts. „Ich dachte nur: ‚Hey, der und der hat mir erzählt, du kennst dich ein bisschen mit Aliens aus.‘“

„Alter, der hat mich einfach stehen gelassen, mich umgedreht, mich am Hals gepackt und mich mit voller Wucht gegen die Wand geknallt. Und dann meinte er: ‚Nick, ich schwöre bei Gott. Sprich nie wieder darüber.‘“

Betts fügte hinzu, dass beide Soldaten sofort aus dem Dokumentarfilmprojekt, das sie in Polen drehten, ausgestiegen seien und jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen hätten.

Das US-Militär und das Weiße Haus haben die Existenz physischer Beweise für Außerirdische stets bestritten.

Behauptungen über reptilienartige Wesen halten sich jedoch seit langem in der UFO-Mythologie, wobei Whistleblower zuvor angedeutet haben, dass mehrere außerirdische Spezies mit vertraulichen Militärprogrammen interagieren könnten.

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Mehr über die Agenda der Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.