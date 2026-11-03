🚨 BLACKOUT! WAS IST MIT DER SCHUMANN-RESONANZ PASSIERT? 😳🌍⚡

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

ERST MASSIVE ENERGIESPITZEN – DANN PLÖTZLICH SCHWARZ!

Was wir gerade auf den Schumann-Grafiken aus Tomsk beobachten, wirft Fragen auf!

🔥 Am 1. November zeigte die Aufzeichnung über mehrere Stunden auffällige, intensive Ausschläge. Gelbe, orange und teilweise weiße Bereiche dominierten das Spektrogramm.

⚡ Doch dann geschah etwas Auffälliges!

DIE AUFZEICHNUNG BRICHT AB!

Seit mehr als zehn Stunden zeigt die Grafik keine neuen Messwerte mehr. Nur noch eine schwarze Fläche.

Und genau hier wird es interessant …

🌍 IST DIE ERDE PLÖTZLICH STILL GEWORDEN?

Nein! Ein solcher Blackout bedeutet nicht, dass die Schumann-Resonanz verschwunden ist oder das elektromagnetische Feld der Erde aufgehört hat zu schwingen.

Möglich sind eine Unterbrechung der Messstation, technische Probleme oder fehlende Datenübertragung.

Aber das Timing ist bemerkenswert! 😳

Erst die auffällige Aktivitätsphase – und kurz darauf fehlen die Messdaten.

Was während dieser Lücke tatsächlich passiert ist, lässt sich aus der Grafik nicht ablesen.