⚠️ Lautes Grollen zu hören: Erdbeben nahe dem tschechischen Luby auch in Sachsen spürbar

Im Vogtland sind Erdbeben nichts Ungewöhnliches – nun hat wieder die Erde gebebt. Nahe Luby in Tschechien wurde ein Beben der Stärke 2,5 registriert, spürbar auch in Klingenthal.

Im Vogtland hat erneut die Erde gebebt. Am frühen Donnerstagmorgen gab es im tschechischen Teil des Vogtlands ein leichtes Erdbeben.

Das Beben trat um 4.16 Uhr nahe der Stadt Luby (Schönbach) auf und erreichte eine Magnitude von 2,5. Das Epizentrum lag in etwa elf Kilometern Tiefe. In mehreren Orten, darunter Klingenthal, war das Ereignis schwach spürbar.

Die berechnete Maximalintensität des Bebens lag bei 3,1. Die Angaben basieren auf einem Modell von Erdbebennews, die Informationen zu aktuellen Erdbeben in Deutschland geben.

Schätzungen zufolge könnten bis zu 38.000 Menschen leichte Erschütterungen wahrgenommen haben. Teilweise war auch ein lautes Grollen zu hören. Schäden wurden nicht gemeldet.

Zahlreiche Nachbeben, aber kein Schwarmbeben

In den Stunden nach dem Hauptbeben kam es laut Erdbebennews zu mehreren kleineren Nachbeben, die jedoch keine spürbaren Erschütterungen auslösten. Hinweise auf einen sogenannten Erdbebenschwarm – wie er im Vogtland häufiger vorkommt – liegen derzeit nicht vor.

Das Vogtland gilt als eine seismisch aktive Region, in der regelmäßig kleinere Erdbeben auftreten. Besonders bekannt sind Schwarmbeben, bei denen viele kleine Beben ohne eindeutiges Hauptbeben innerhalb kurzer Zeit auftreten.

Im Zusammenhang mit der seismischen Aktivität im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Tschechien startet derzeit ein internationales Forschungsprojekt. Wissenschaftler beider Länder errichten rund 300 seismische Messstellen, um den Untergrund über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten zu untersuchen.

Ziel des Projekts ist es, die Entstehung von Schwarmbeben besser zu verstehen. Bereits im Januar 2025 hatten rund 30 kleinere Beben das Vogtland innerhalb kurzer Zeit erschüttert.