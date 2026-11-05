🛸🎥 Er sagt, er sei weiterhin auf der Jagd nach Aufnahmen von blauhäutigen Außerirdischen.

Der Kongressabgeordnete Eric Burlison teilte gegenüber „Rebelliously Curious“ mit, dass sein Büro weiterhin versucht, Zugang zu Aufnahmen von einer Absturzstelle zu erhalten – Aufnahmen, von denen David Grusch, ein Whistleblower, der 18 Monate lang in Burlisons Team tätig war, berichtet hat.

Grusch beschreibt das Material als Aufnahmen – etwa von einer Körperkamera oder aus unmittelbarer Nähe –, die Wesen zeigen, welche als „Nordics“ (Nordische Typen) bezeichnet werden und eine bläuliche Hautfarbe aufweisen.

Grusch verließ Burlisons Büro im September, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Burlisons Büro geht zudem Hinweisen auf eine angebliche Schießerei auf einem Militärstützpunkt im Land nach.

Das Buch von Jay Stratton hat ihnen weitere Spuren geliefert, denen sie nun nachgehen.

Burlisons Büro hat Schreiben an Unternehmen wie Lockheed sowie an die CIA, das FBI und das US-Energieministerium gerichtet, in denen spezifische, detaillierte Unterlagen angefordert werden.

Burlison begegnet der Angelegenheit als absoluter Skeptiker; er möchte erst dann definitive Aussagen treffen, wenn ihm konkrete Beweise vorliegen.

Dies ist von Bedeutung, da ein Kongressabgeordneter erklärt, sein Büro versuche weiterhin, Zugang zu Aufnahmen von einer Absturzstelle zu erhalten, auf denen die von Grusch beschriebenen Wesen zu sehen sein sollen.

Die Existenz der Aufnahmen und der Schießerei stützt sich bislang lediglich auf die Aussagen von Grusch und anderen Personen; Burlisons Büro bemüht sich weiterhin darum, Einsicht in das Material zu bekommen.

Existieren diese Aufnahmen tatsächlich, und werden sie jemals an die Öffentlichkeit gelangen?

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