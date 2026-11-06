👻🎥 Geist in Spuk-Bauernhaus in Großbritannien gefilmt? (Video)

Lottie Pschenyckyj, eine 32-jährige Geisterjägerin, die in der Nähe von Chester (England) lebt, glaubt, in einem angeblich von Geistern heimgesuchten, 270 Jahre alten Bauernhaus in Cheshire einen Geist dabei gefilmt zu haben, wie er vom Ort des Geschehens flieht.

Im November 2025 besuchte sie das Gebäude gemeinsam mit ihrem Freund George (41), nachdem sie auf Facebook und YouTube von dem Ort gehört hatte. Sie installierten Videokameras, Bewegungsmelder und ein Aufnahmegerät für Geräusche.

Während ihrer Untersuchung hörten die beiden einen lauten Knall. Auf den Videoaufnahmen fiel ihnen zu diesem Zeitpunkt jedoch nichts Ungewöhnliches auf.

Einen Monat später sichtete sie das Videomaterial erneut und entdeckte etwas, das wie ein dunkler Schatten aussah, der sich schnell über den Bildschirm bewegte. Als sie das Video verlangsamte, bemerkte sie Geräusche, die an rennende Schritte erinnerten, während sich der Schatten fortbewegte.

Über den Ort selbst sagte sie: „Es gibt in der Geschichte des Hauses keinen Anhaltspunkt, der dies erklären könnte, aber alle sagen, dass von dem Grundstück eine sehr unangenehme Stimmung ausgeht – und dass die Geister dort wollen, dass man Angst bekommt.“

Das ist deshalb bemerkenswert, weil sie in jener Nacht nichts Ungewöhnliches bemerkt hatte; erst einen Monat später entdeckte sie auf dem Videomaterial das, was wie ein Schatten aussah.

Die Aufnahmen und deren Interpretation stammen von ihr – Skeptiker hingegen argumentieren, dass es sich bei dem vermeintlichen Geist lediglich um ein Spiel von Licht und Schatten gehandelt habe.

Ein Geist auf der Flucht – oder nur ein Spiel von Licht und Schatten in einem alten Haus?

Video: