🦎🛸 Soldaten trafen in der Nähe von Area 51 auf Reptiloide

Nick Betts, ein ehemaliger Scharfschütze der US-Armee und Co-Moderator des Podcasts „Liberty Risk“, berichtete in seiner Sendung von einem Mann, der behauptete, bei den US-Spezialeinheiten gedient zu haben. Laut dessen Aussage trafen US-Truppen in Tunneln nahe der Area 51 auf drei Wesen, die „leicht reptilienartig“ aussahen.

Betts zufolge wurde die Einheit von Fort Bragg (North Carolina) aus zu einem Noteinsatz entsandt, nachdem eine unterirdische Anlage wenige Meilen von der Area 51 entfernt ihre routinemäßigen Funkmeldungen eingestellt hatte.

Wie Betts schildert, wurden die Soldaten nach Nevada geflogen, in der Area 51 gebrieft und mit einem hochenergetischen Waffensystem ausgestattet.

Etwa sechs Soldaten drangen in die Tunnel ein, um nach drei Eindringlingen zu suchen. Dort stießen sie auf eine zweibeinige Gestalt, die über fingerartige Gliedmaßen zu verfügen schien und eine ähnliche Waffe bei sich trug.

Laut Betts wurde einer der Soldaten getroffen und kam ums Leben; am Ende überlebte keines der drei Wesen.

Betts behauptet, der Soldat sei in der Anlage eingeäschert worden – trotz der Einwände seiner Kameraden, die auf seinen katholischen Glauben verwiesen –, und sein Tod sei offiziell als „Ausbildungsunfall“ verbucht worden.

Sollte die Schilderung des Mannes der Wahrheit entsprechen, so hat ein Soldat bei einer Begegnung mit „leicht reptilienartigen“ Wesen sein Leben verloren.

Die gesamte Geschichte beruht auf Betts’ Schilderung aus zweiter Hand: Ein namentlich nicht genannter Mann hatte sie ihm in Polen erzählt – während Betts an einer Dokumentation über den Krieg in der Ukraine arbeitete und der Mann Alkohol konsumiert hatte. Betts betonte jedoch, der Mann sei bei klarem Verstand gewesen.

Betts hat weder den Namen des Mannes oder des Soldaten genannt noch ein Datum für den Einsatz angegeben oder Unterlagen zu dem Todesfall vorgelegt. Laut Apple Podcasts wurde die entsprechende Episode am 5. Dezember 2025 veröffentlicht.

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