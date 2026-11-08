Anna Paulina Luna, eine Kongressabgeordnete, die angibt, Fotos von Fluggeräten gesehen zu haben, die ihrer Meinung nach nicht von Menschenhand stammen, veröffentlichte auf X fünf Worte: „Lest das Buch Henoch.“

Zweihundert Engel erblicken die schönen Töchter der Menschen, leisten gemeinsam einen Eid und steigen auf den Gipfel des Berges Hermon hinab, um sich Frauen zu nehmen. Die Frauen bringen Riesen zur Welt.

Dann folgen Unterweisungen. Asasel lehrt die Menschen, Schwerter, Messer, Schilde und Brustpanzer herzustellen; er zeigt ihnen die Metalle der Erde und die Kunst, diese zu bearbeiten.

Er lehrt sie zudem die Anfertigung von Armreifen und Schmuck sowie „den Gebrauch von Antimon und das Verschönern der Augenlider“.

Andere vermitteln weiteres Wissen: Semjasa lehrt Zaubersprüche und den Umgang mit Wurzeln, Baraqiel Astrologie, Kokabel die Sternbilder, Schamsiel die Zeichen der Sonne und Sariel den Lauf des Mondes.

In Joe Rogans Sendung erklärte Luna auf Nachfrage, das Buch handele vom Fall der Engel und – wie sie es formulierte – von „möglicherweise Technologien, die den Menschen von diesen Engeln übermittelt wurden“, etwa in den Bereichen Astronomie und Metallverarbeitung.

Dies ist insofern von Bedeutung, als eine Kongressabgeordnete – die davon ausgeht, dass externe Auftragnehmer diese Technologien möglicherweise mittels „Reverse Engineering“ (Nachkonstruktion) analysiert haben könnten – auf eine Erzählung verweist, in der Wesen den Menschen Technologien übergeben.

Gegenüber Rogan betonte Luna, sie habe das Buch Henoch zwar mehrfach gelesen, behaupte aber nicht, dass es sich bei diesen Wesen tatsächlich um Engel handele. Die Verse entsprechen der Übersetzung des ersten Henochbuchs (Kapitel 6 bis 8) durch R. H. Charles.

Ein uralter Mythos – oder eine Geschichte, die es wert ist, noch einmal genauer betrachtet zu werden?

Mehr über die Gefallenen Engel lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.