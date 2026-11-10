⚠️ Erdbeben bei Eger: Experten erwarten Beginn eines Erdbebenschwarms in Westböhmen

Im Raum Eger (Cheb) in Westböhmen erschüttert seit dem frühen Morgen eine Serie von Erdstößen die Region:

Nach Angaben des Geophysikalischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften haben die Messstationen bereits Dutzende Beben mit einer Magnitude über 1 registriert, mehrere davon lagen über Magnitude 2. Die Epizentren befinden sich nördlich von Nový Kostel in einer Tiefe von etwa 7 bis 8 Kilometern.

Die Serie begann den Seismogrammen zufolge kurz nach fünf Uhr morgens. Die genaue Stärke der Erdstöße prüfen die Fachleute noch.

Wie Jakub Klicpera vom Geophysikalischen Institut der Nachrichtenagentur ČTK erklärte, weicht die tatsächliche Intensität in der Regel nur um wenige Zehntelgrade von den automatischen Messungen ab. Derzeit lasse sich schwer sagen, ob es sich um ein einmaliges Ereignis oder den Beginn eines länger anhaltenden Erdbebenschwarms handelt.

Was ist ein seismischer Schwarm?

Der westliche Teil der Region Karlsbad (Karlovarský kraj) ist eine seismisch aktive Zone, in der solche „Schwärme“ regelmäßig auftreten.

Dabei handelt es sich um eine Folge kleiner Erdstöße, bei der sich im Untergrund angestaute Energie entlädt. Anders als starke Einzelbeben richten Schwärme an der Oberfläche selten Schäden an.

Seismologische Station Nový Kostel (NKC), Daten vom Montag, 9. November

Der letzte spürbare Erdstoß in der Region ereignete sich zu Beginn dieses Jahres. Er wurde von Dutzenden Menschen wahrgenommen:

Die Magnitude betrug 3,3, der Herd lag in etwa sieben Kilometern Tiefe. Im vergangenen Jahr überschritten die stärksten Erdstöße etwa 2,5 nicht.